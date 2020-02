Incendie de Bavella : Le nouveau coup de vent menace le massif

Livia Santana le Jeudi 13 Février 2020 à 11:14

Ce jeudi 13 fevier l'incendie de Bavella qui a déjà ravagé plus de 3000 hectares de végétation autour de Quenza, Solaro et Bavella est stable mais les secours craignent que le nouvel coup d event prévu pour ce soir puisse attiser les flammes.



A présent, tout l'enjeu pour les 420 personnes mobilisées à Bavella pour tenter de contenir les flammes, est de sécuriser les lisières en prévision des vents violents prévus cette nuit. Au CODIS 2A on est catégorique : "Il faut rester très prudent au vu des vents forts annoncés pour la nuit."

Une peur confirmée car le 11 février dernier, les vents violents avaient déjà posé problème aux soldats du feu qui s'étaient battu contre les flammes pour protéger les villages de Quenza et Solaro.



Les pompiers du COSIS 2B, COSIS 2A, de l'UIISC5 de Corte, les Forestiers sapeurs, les personnels de la Base aérienne 126, la sécurité civile de Brignoles et les membres du SDIS du Var et des Alpes-Maritimes sont mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes.



D'après les pompiers, le feu devrait continuer jusqu'à la semaine prochaine.

