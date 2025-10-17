CorseNetInfos
Ajaccio : un incendie rapidement maîtrisé dans un immeuble des Cannes


le Vendredi 17 Octobre 2025 à 11:19

Tôt ce vendredi matin, les sapeurs-pompiers du centre d’Ajaccio sont intervenus pour un dégagement de fumée dans un immeuble d’habitation du quartier des Cannes. Le feu, situé en sous-sol, a été éteint en moins d’une heure, indique le SIS 2A.



(Photo : Paule Santoni)
Tôt ce vendredi matin, vers 7 h 15, les sapeurs-pompiers du centre d’Ajaccio sont intervenus pour un dégagement de fumée dans la cage d’escalier d’un immeuble d’habitation situé dans le quartier des Cannes, indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud.
 
Le feu, qui s’était déclaré en sous-sol, a été totalement éteint à 8 h 26. La ventilation de la cage d’escalier a pu être réalisée rapidement. Deux personnes ont toutefois été mises en sécurité par la grande échelle avant d’être prises en charge par les secours, précise le SIS 2A.
 
Seize pompiers ont été mobilisés sur place, appuyés par deux engins-pompes, une échelle aérienne, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes ainsi qu’un véhicule de commandement.
 




