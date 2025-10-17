Ajaccio : un incendie rapidement maîtrisé dans un immeuble des Cannes

Tôt ce vendredi matin, vers 7 h 15, les sapeurs-pompiers du centre d’Ajaccio sont intervenus pour un dégagement de fumée dans la cage d’escalier d’un immeuble d’habitation situé dans le quartier des Cannes, indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud.



Le feu, qui s’était déclaré en sous-sol, a été totalement éteint à 8 h 26. La ventilation de la cage d’escalier a pu être réalisée rapidement. Deux personnes ont toutefois été mises en sécurité par la grande échelle avant d’être prises en charge par les secours, précise le SIS 2A.



Seize pompiers ont été mobilisés sur place, appuyés par deux engins-pompes, une échelle aérienne, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes ainsi qu’un véhicule de commandement.

