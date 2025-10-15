CorseNetInfos
Incendie dans une résidence universitaire à Corte : quatre personnes hospitalisées, dix chambres inhabitables


Léana Serve le Mardi 14 Octobre 2025 à 13:00

Un incendie s’est déclaré ce mardi à Corte, dans la résidence universitaire Grossetti, provoquant d’importants dégâts matériels et nécessitant l’intervention rapide des secours. Le sinistre a débuté dans une chambre située au premier étage. Alertés, les sapeurs-pompiers de Corte sont rapidement intervenus avec plusieurs engins, dont deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes de Corte et de Venaco.
 

Un sauvetage a été réalisé à l’aide d’une échelle à coulisse pour évacuer une personne en danger, et une mise en sécurité générale a été opérée. Quatre personnes ont été transportées au centre hospitalier de Corte. L'incendie a pu être rapidement maîtrisé, mais dix chambres ont cependant été rendues inhabitables. Le CROUS prendra en charge le relogement des personnes concernées.





