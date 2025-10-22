Sagone : une épicerie visée à nouveau par un incendie

(Photo d'illustration Paule Santoni)
Une épicerie située à Sagone, sur la commune de Coggia, a été touchée par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi.
Si aucun blessé n’est à déplorer, le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud indique que « 10 à 15 mètres carrés de devanture » ont été détruits par les flammes. L’incendie a rapidement pu être maitrisé.
Dans la nuit du 17 au 18 septembre, cette même épicerie avait déjà été touchée par un incendie. Une enquête avait alors été ouverte par le parquet d'Ajaccio pour « dégradation volontaire par incendie ».
Si aucun blessé n’est à déplorer, le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud indique que « 10 à 15 mètres carrés de devanture » ont été détruits par les flammes. L’incendie a rapidement pu être maitrisé.
Dans la nuit du 17 au 18 septembre, cette même épicerie avait déjà été touchée par un incendie. Une enquête avait alors été ouverte par le parquet d'Ajaccio pour « dégradation volontaire par incendie ».