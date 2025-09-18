Incendie d’un commerce à Sagone : « C’est l’enfer », témoigne Jean-Luc Albertini

La nuit de mercredi à jeudi a viré au cauchemar pour Jean-Luc Albertini. Ce berger d’Appriciani, proche de Core in Fronte, a vu son commerce de produits fermiers, à Sagone, être touché par un incendie volontaire. Selon les premiers éléments, le feu s’est déclaré vers 2 heures , et les dégâts sont conséquents. « La devanture ainsi que la petite terrasse ont brûlé, et tout le matériel est foutu à l’intérieur », explique le commerçant. « Dans le magasin c’est surtout la suie qui a causé des dégâts, parce qu’elle est rentrée dans les moteurs, notamment de la vitrine réfrigérée. Les canistrelli que fait mon épouse, la charcuterie, le fromage… Tout est à jeter. »
La thèse criminelle privilégiée
Contacté, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, confirme qu’une enquête a été ouverte pour « dégradation volontaire par incendie » et indique que « les premiers éléments de l’enquête nous laissent pencher pour une thèse criminelle ».
Très éprouvé, Jean-Luc Albertini confie son incompréhension face à cet acte. « C’est l’enfer. Comment peut-on concevoir qu'on est capable d'attaquer des gens, mais en plus un travailleur qui fait 14 heures par jour sur une exploitation agricole, et un travailleur handicapé, de surcroît ? » Il affirme avoir déposé plainte dès ce matin « pour l’incendie criminel de [mon] commerce ».
Dans la foulée, Core in Fronte a rapidement apporté son soutien à Jean-Luc Albertini. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le mouvement indépendantiste condamne un incendie qui « contribue au climat délétère qui sévit en Corse, dans un contexte politique troublé ». « Certaines crapules ont choisi de s'engager dans une dangereuse stratégie de tension. Elles doivent être mises au ban de la société », peut-on lire sur leur publication. Ils appellent par ailleurs à un rassemblement de soutien à Jean-Luc Albertini ce dimanche 21 septembre à 16h à Sagone.
Un incendie criminel a touché, cette nuit à Sagone, le commerce d’un militant nationaliste, notre ami Jean-Luc Albertini.— Core in Fronte (@coreinfronte) September 18, 2025
La devanture du magasin a été endommagée.
Agriculteur, berger, ancien prisonnier politique du FLNC, Jean-Luc est un homme et un militant intègre et sincère.… pic.twitter.com/lSVRwj3rR1
-
25e Tour de Corse Historique - Ils seront 429 au départ
-
Journée de mobilisation : la quasi-totalité des pharmacies de Corse fermées ce jeudi
-
1 500 personnes entre le palais de justice et la préfecture : forte mobilisation à Bastia
-
Grève du 18 septembre : À Ajaccio, plusieurs centaines de personnes dans la rue
-
Grève du 18 septembre : Plusieurs lycées bloqués à Ajaccio