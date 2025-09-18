Incendie d’un commerce à Sagone : « C’est l’enfer », témoigne Jean-Luc Albertini

La nuit de mercredi à jeudi a viré au cauchemar pour Jean-Luc Albertini. Ce berger d’Appriciani, proche de Core in Fronte, a vu son commerce de produits fermiers, à Sagone, être touché par un incendie volontaire. Selon les premiers éléments, le feu s’est déclaré vers 2 heures , et les dégâts sont conséquents. « La devanture ainsi que la petite terrasse ont brûlé, et tout le matériel est foutu à l’intérieur », explique le commerçant. « Dans le magasin c’est surtout la suie qui a causé des dégâts, parce qu’elle est rentrée dans les moteurs, notamment de la vitrine réfrigérée. Les canistrelli que fait mon épouse, la charcuterie, le fromage… Tout est à jeter. »



La thèse criminelle privilégiée



Contacté, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, confirme qu’une enquête a été ouverte pour « dégradation volontaire par incendie » et indique que « les premiers éléments de l’enquête nous laissent pencher pour une thèse criminelle ».

Très éprouvé, Jean-Luc Albertini confie son incompréhension face à cet acte. « C’est l’enfer. Comment peut-on concevoir qu'on est capable d'attaquer des gens, mais en plus un travailleur qui fait 14 heures par jour sur une exploitation agricole, et un travailleur handicapé, de surcroît ? » Il affirme avoir déposé plainte dès ce matin « pour l’incendie criminel de [mon] commerce ».



Dans la foulée, Core in Fronte a rapidement apporté son soutien à Jean-Luc Albertini. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le mouvement indépendantiste condamne un incendie qui « contribue au climat délétère qui sévit en Corse, dans un contexte politique troublé ». « Certaines crapules ont choisi de s'engager dans une dangereuse stratégie de tension. Elles doivent être mises au ban de la société », peut-on lire sur leur publication. Ils appellent par ailleurs à un rassemblement de soutien à Jean-Luc Albertini ce dimanche 21 septembre à 16h à Sagone.

