Une résidence secondaire visée par un incendie à Bonifacio, un tag découvert sur place

MP le Jeudi 30 Octobre 2025 à 11:04

Une résidence secondaire a été détruite par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi à Bonifacio, dans le secteur de Sant’Amanza. Une inscription FORA a été découverte sur la façade selon le le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe.



Une résidence secondaire a été détruite par un incendie criminel dans la nuit de jeudi à vendredi à Bonifacio, dans le secteur de Sant’Amanza, indique le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe.

« Une inscription FORA a été retrouvée sur place », ajoute-t-il. 

La maison étant inoccupée au moment des faits,  aucune victime n'est à déplorer.

 Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade locale et à la section de recherches de la gendarmerie. « Le parquet national antiterroriste (PNAT) a également été avisé », précise le procureur.





