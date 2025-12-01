Une résidence secondaire visée par un incendie à Bonifacio, un tag découvert sur place

Une résidence secondaire a été détruite par un incendie criminel dans la nuit de jeudi à vendredi à Bonifacio, dans le secteur de Sant’Amanza, indique le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe.
« Une inscription FORA a été retrouvée sur place », ajoute-t-il.
La maison étant inoccupée au moment des faits, aucune victime n'est à déplorer.
Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade locale et à la section de recherches de la gendarmerie. « Le parquet national antiterroriste (PNAT) a également été avisé », précise le procureur.
