IMAGES - La "Traversée Solidaire Corse" à Calvi

François Daumont le Mardi 22 Septembre 2020 à 08:37

Le Catamaran "Anahita ", portant les couleurs de la "Traversée Solidaire Corse "armé par des bénévoles de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cannes, a fait escale lundi matin au port de Calvi.une entrée remarquée au port de plaisance de la cité « semper fidelis », où il a été accueilli par les édiles calvais et les hommes du centre de secours local. A bord du catamaran, outre l’équipage, il y avait une jeune fille et deux jeunes hommes, confrontés à de graves accidents de la route mais aussi de la vie, invités à vivre une croisière entre le port Canto de Cannes et Calvi. En images l'arrivée et l'accueil à Calvi

