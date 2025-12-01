CorseNetInfos
Accidents de la route en série ce mercredi matin en Haute-Corse


Léana Serve le Mercredi 12 Novembre 2025 à 18:28

Trois accidents de la route se sont produits ce mercredi matin à Solaro et Biguglia, faisant plusieurs blessés légers évacués vers les hôpitaux de Corte et Bastia.



Matinée chargée pour les sapeurs-pompiers de Haute-Corse. Trois accidents se sont produits ce mercredi matin, mobilisant à plusieurs reprises les secours, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse.
 

Le premier, impliquant deux véhicules, s’est produit à Solaro sur la RT 10, vers 8h50. Une victime en urgence relative a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Ghisonaccia et évacuée vers le centre hospitalier de Corte.
 

Peu après 9h, un véhicule a fait une sortie de route sur la route du village de Biguglia. Là encore, une personne légèrement blessée a été prise en charge par les pompiers de Bastia et transportée vers le centre hospitalier de Bastia.
 

Enfin, vers 11h30, un motard a été légèrement blessé après un choc avec un véhicule au rond-point numéro 4, toujours sur la commune de Biguglia. Pris en charge par les pompiers de Lucciana, il a également été évacué vers l’hôpital de Bastia.





