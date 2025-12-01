Accidents de la route en série ce mercredi matin en Haute-Corse

Matinée chargée pour les sapeurs-pompiers de Haute-Corse. Trois accidents se sont produits ce mercredi matin, mobilisant à plusieurs reprises les secours, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse.
Le premier, impliquant deux véhicules, s’est produit à Solaro sur la RT 10, vers 8h50. Une victime en urgence relative a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Ghisonaccia et évacuée vers le centre hospitalier de Corte.
Peu après 9h, un véhicule a fait une sortie de route sur la route du village de Biguglia. Là encore, une personne légèrement blessée a été prise en charge par les pompiers de Bastia et transportée vers le centre hospitalier de Bastia.
Enfin, vers 11h30, un motard a été légèrement blessé après un choc avec un véhicule au rond-point numéro 4, toujours sur la commune de Biguglia. Pris en charge par les pompiers de Lucciana, il a également été évacué vers l’hôpital de Bastia.
-
Les jeunes châtaigniers de Bocognano prêts à prendre racine
-
Ucciani - Ajaccio : une nouvelle desserte ferroviaire pour la vallée de la Gravona
-
Une aurore boréale illumine le ciel corse… et pourrait revenir ce soir
-
Biguglia : 2e édition de « Camera pulitica », le festival du film engagé
-
La Poste de Saint Florent fait peau neuve et accueillera un espace France services