Téléthon - Pompiers et écoliers balanins, unis pour faire bouger les lignes

Elle mobilise 17 écoles primaires de Balagne et plus de 400 élèves, dans le cadre d’une initiative menée en partenariat avec la délégation Haute-Corse de l’Association Française contre les Myopathies (AFM) et l’Éducation nationale, sous la coordination de Stéphane Luiggi, conseiller pédagogique en éducation physique et sportive.

Comme chaque année, le SIS 2B se mobilise également, aux côtés de l’Union départementale des personnels du SIS 2B et de plusieurs amicales, pour collecter des dons au profit de l’AFM Téléthon et sensibiliser la population à cette cause nationale. L’édition 2025, placée sous le slogan « Faire bouger les lignes », s’illustre notamment en Haute- Corse par l’organisation de plusieurs animations solidaires, dont la manifestation emblématique du département : le défi « Canistrelli per tutti ».





Un réseau associatif uni autour de la solidarité



Cette démarche s’appuie sur l’engagement des enseignants balanins, du réseau des amicales de sapeurs-pompiers et de l’Union Départementale des Personnels du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (UDPSIS 2B), présidée par le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti.

Plusieurs sapeurs-pompiers participent activement à cette opération, parmi lesquels le Sergent-chef Anne-Laure Leonzi, du centre de secours de Corte, et les capitaines Ange Santucci, chef du centre de secours de Galéria, et Olivier Tomasi, chef de centre à Olmi-Cappella.

« Notre rôle ne se limite pas à intervenir en cas d’urgence. Nous avons aussi la mission de transmettre la culture du risque et les gestes qui sauvent. Ces rencontres avec les enfants sont des moments privilégiés pour éveiller leur curiosité et leur sens des responsabilités », explique le sergent-chef Anne-Laure Leonzi. De son côté, les capitaines Ange Santucci et Olivier Tomasi soulignent « l’enthousiasme et la spontanéité des élèves, qui font de cette action un véritable succès collectif. À travers le jeu et la découverte, ils comprennent que chacun peut contribuer à la sécurité de tous. »



Des ateliers ludiques et citoyens



Les enfants découvrent le métier de sapeur-pompier à travers des ateliers interactifs : présentation des enjeux du Téléthon et des myopathies, mini-parcours sportif pompier, maniement de la lance à incendie, initiation aux gestes qui sauvent, et enfin remise de diplômes symbolisant leur engagement citoyen. Une urne de collecte est également confiée à chaque école, afin de récolter les dons des élèves pour le Téléthon.



Un défi sportif pour clôturer l’opération



L’action trouvera son point d’orgue le 9 décembre, avec un défi à vélo mené par les sapeurs- pompiers de Balagne. Ce parcours solidaire permettra de récupérer les urnes de dons dans les différentes écoles participantes, symbole fort du lien entre jeunesse, solidarité et engagement citoyen. Cette initiative exemplaire illustre la volonté du SIS 2B et de ses partenaires de transmettre aux plus jeunes les valeurs de prévention, d’entraide et de responsabilité collective, tout en soutenant une cause nationale majeure : le Téléthon.

Un bel élan de générosité et de cohésion, fidèle à l’esprit des sapeurs-pompiers de Haute-Corse.