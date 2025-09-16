ICI RCFM : une nouvelle saison tournée vers l’information, la langue corse et le numérique

RCFM fait sa rentrée à Bastia ! Ce mardi, Rose Paolacci, directrice d’ICI RCFM, et Marie Bronzini, responsable des programmes, ont présenté les grandes lignes de la nouvelle saison. Une reprise d’abord placée sous le signe de la continuité, avec la volonté de rester fidèle à ce qui constitue, selon la directrice de l’antenne, le « pilier principal » de la radio : l’information. « Nous sommes historiquement inscrits dans le paysage médiatique de la Corse. Les gens viennent sur ICI RCFM pour être informés. Ils attendent de nous que nous soyons à la hauteur des enjeux et des événements, quels qu’ils soient. Des plus légers aux les plus importants et dramatiques, mais aussi sur la politique, l’économie, la culture, la musique. Nous avons choisi de rester centrés sur nos fondamentaux. Nous continuons de les travailler pour être certains que nous ne passions pas à côté de notre vocation. »





Plusieurs nouveautés pour cette saison





L’une des priorités en 2025/2026 sera d’être présent « partout sur le territoire ». « C’est ma grande volonté », détaille Marie Bronzini. « Pour ce faire, il faut avoir des collaborateurs qui connaissent bien l’île, pour la plupart corsophones, et qui ont des contacts avec tous les partenaires, les festivals, etc. C’est pour ça que nous avons Arthur Solinas, Antò Giudicelli, Valérie Franceschetti, qui sont en tous lieux où cela l’exige… Ça, c’est pour les Girandulone. Nous avons un petit peu étoffé cette proposition déjà existante » à côté de cette présence renforcée, plusieurs nouveautés viennent compléter la grille, comme un jeu proposé par Marc’Andria Castellani entre 11 heures et midi, où « patrimoine, chansons corses, histoire sont mis en avant avec toujours beaucoup de bonne humeur et de joie ».





La langue corse a également été renforcée, dès le matin avec la présence à l’antenne d’Isabelle Don Ignazi. Elle est suivie par Michaël Andreani pour Le Forum. « Cette année, il animera aussi Les experts : ça nous semblait logique qu’il réponde aux difficultés du Forum avec la présence de gens qui maîtrisent les sujets. » Côté musique, Ange Torre prend en charge une émission hebdomadaire en langue corse, mêlant pop rock et musiques traditionnelles. « Humblement, je ne crois pas que nous accentuons la corsophonie. Je crois qu’elle était bien là, bien présente, mais nous avions juste envie de la décloisonner. Nous avions envie qu’il n’y ait pas d’espaces uniquement consacrés à la langue corse. On veut maintenir ces temps d’antenne, que nous adorons. Ils sont primordiaux à mon avis pour la société. Nous avions envie aussi que d’autres émissions soient bilingues, pour que ce soit accessible à tous. »





Trouver une nouvelle audience



Alors que la radio connaît globalement une baisse de son audience en France, Ici RCFM hâte sa transition vers le numérique. « On appartient à un groupe, Radio France, qui a une stratégie et des ambitions », rappelle Rose Paolacci. « Dans la période que nous traversons, les radios sont un peu en recul. C’est général, partout en France et dans le monde. En revanche, ce qui est important pour le groupe, et donc pour nous, c’est la transformation et l’accélération sur le numérique. C’est un enjeu très fort qu’on porte, comme la plupart des médias aujourd’hui. » Podcasts, replays, site internet dynamique, présence sur les réseaux sociaux : l’information s’adapte aux nouveaux usages. « On n’écoute plus la radio et on ne regarde plus la télé de la même façon », souligne Marie Bronzini. « C’est important pour nous d’être sur les réseaux sociaux, d’avoir un site web très actif avec des articles que nos journalistes produisent tous les jours. I l ne faut pas manquer ce train-là. »

