RCFM : une nouvelle saison axée sur la proximité et l'information

La radio du service public, première en terme d’écoute en Corse, est suivie chaque jour par 50 000 auditeurs. Pour cette nouvelle saison, RCFM modifie peu sa grille, mais accroît sa proximité auprès de son audience.



Elle est le réflexe de 50 000 auditeurs chaque jour. RCFM, la radio du service public, entame sa nouvelle saison avec l’objectif de conserver sa place de numéro un en termes d’audiences. Comme le dit l’adage, “on ne change pas une équipe qui gagne”, et pour sa rentrée, les nouveautés se font donc à la marge pour cette grille, qui mise plus sur des améliorations de l’existant que sur des bouleversements. « Nous voulions éviter les changements brutaux pour ne pas perdre le contact avec nos fidèles auditeurs, précise Paul Biondi, le directeur de RCFM. Notre envie, c’est plutôt d’ajuster les formules qui ne nous paraissaient pas pertinentes sur la précédente saison en amenant des transformations sans pour autant faire de révolution ».





Sans surprise, la matinale, moment le plus écouté en Corse, conserve la formule qui lui confère son succès avec Evelaine Fontana en fil rouge, Michaël Andreani pour le Forum et Marie Bronzini et ses Experts. Les rendez-vous sportifs sont conservés, avec le multiplex et les commentaires des matchs de Bastia et d’Ajaccio, de même que les émissions du week-end consacrées à la chasse, au jardinage, au patrimoine et à la culture.







Renforcer l’information et la proximité







Deux nouveautés viennent remanier la grille des programmes cette saison. La première, c’est la pérennisation de Girandulone, un concept d’émission que RCFM avait lancé au début de l’été, avec Christophe Zagaglia, Paul-Antoine Squarcini et Valérie Franceschetti aux manettes. Du lundi au samedi, entre 10 et 11 heures, les reporters sillonneront la Corse du Nord au Sud en direct pour aller à la rencontre des acteurs du territoire corse. Avec cette émission, la station veut renforcer sa présence sur le terrain et étendre sa mission de radio généraliste de proximité. « Une de nos forces, c’est de pouvoir aller là où les autres médias ne vont pas pour faire du direct, reconnaît Paul Biondi. Nous irons dans les villages, auprès des talents corses et des artisans qui font vivre l’île ».







L’autre nouveauté majeure se fera à la mi-journée, où la tranche de midi à 14h sera complètement remaniée. Durant la première heure, l’information sera mise en avant avec l’édition d’un grand journal de la rédaction et l’interview d’une personnalité qui fait l’actualité en Corse. Ensuite, de 13h à 14h, RCFM proposera un magazine qui répond à une grande thématique d’actualité telle que le sport, la politique, l’économie ou encore l’environnement au travers des émissions signatures de la locale que sont Sapienza, Storia ou Campà Quì. « Nous voulions valoriser à la mi-journée ce qui fait notre force, l’information en direct et les magazines de fond, insiste le directeur de la station. Cela nous permet d’aligner une position identitaire que vous ne retrouverez pas ailleurs, avec un contenu riche à une heure qui reste un carrefour d’information sur les grandes radios nationales ».







Une synergie avec Via Stella toujours plus forte







Pour cette rentrée, RCFM continue son travail de mutualisation avec France 3 Via Stella. Après la matinale, c’est au tour de l’émission Dite a Vostra d’être filmée une fois par semaine, pour une diffusion à la télévision le dimanche. Le rapprochement entre les deux entités du service public fait suite à la réforme de l’audiovisuel voulue par le gouvernement en 2019, mais dont les contours sont encore flous quatre ans plus tard. « Aujourd’hui, nous sommes plutôt dans des réflexions professionnelles et éditoriales pour monter des projets communs que dans une fusion, nuance Paul Biondi. Nous sommes surtout à l’affût de ce que nous pourrions nous apporter mutuellement avec nos qualités respectives ». Les deux rédactions continuent de travailler étroitement, notamment sur le numérique, où leurs articles communs sont mis en avant sur l’application Ici.







Enfin, le plus gros changement de la première radio de Corse n’est pas à l’antenne, mais à la rédaction : Michelle Castellani, la rédactrice en chef est partie à la retraite et a été remplacée par Patrick Rossi, qui était jusque là son adjoint. Le nouveau rédacteur en chef, qui a pris ces fonctions à la fin du mois d’août, est à RCFM depuis plus de vingt ans. Il est désormais à la tête des 14 journalistes qui composent les bureaux de Bastia et d’Ajaccio.