Bastia : Les locaux de RCFM visés par des tags injurieux

A Bastia après la découverte de de tags racistes et insultants retrouvés sur la façade de l'antenne bastiaise de RCFM, les réactions d'indignation se multiplient. Les personnels, les élus et les organisations syndicales de RCFM, dans un communiqué, condamnent avec force les actes à l’encontre du directeur de FB RCFM. Des inscriptions taguées dans la nuit, sur les murs et l’enceinte de la radio située dans la citadelle de Bastia. FB RCFM a été également visée par ces tags.



Le communiqué



Depuis plus de 30 ans, FB RCFM assure sa mission de service public dans le respect du pluralisme.

S’en prendre à un membre du personnel quelle que soit sa fonction ; c’est s’en prendre à toute la radio et à la liberté d’expression.

En conséquence, les personnels, les élus les organisations syndicales de FB RCFM apportent leur soutien total à leur directeur.

Les personnels de RCFM se rassembleront devant les locaux de Bastia et Ajaccio, lundi 10 février à 11 heures.