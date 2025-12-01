Handball N2 : Corte – Ile-Rousse en quête de rachat à La Valette

Gimenez et les Cortenais espèrent prendre les 3 points ce samedi à La Valette (Photo Grazi Ritratti)
En accueillant l’US Croiroise samedi dernier dans sa salle du Cosec municipal, le HB Corte – Ile-Rousse s’attendait à un match compliqué face au leader incontesté de la poule 6 de ce championnat de Nationale 2. Mais jamais les joueurs d’Adrien Magne n’auraient imaginé une telle déroute, un tel naufrage collectif avec cette lourde défaite et ses quinze points d’écart : 28-43 ! «
Cette équipe était largement meilleure que nous. Nous n’avons jamais été à la hauteur de cette rencontre. La Crau est évidemment armée pour accéder à la Nationale 1 à l’issue de cette saison, c’est une évidence, tandis que nous ne sommes armés que pour nous maintenir. Il y avait donc une division d’écart avec nous. Au vu de l’évolution de la rencontre j’ai compris toute de suite que le match serait très compliqué et insurmontable, j’ai donc fait le choix de faire jouer les jeunes très vite de manière à leur donner du temps de jeu et leur donner un peu d’expérience. J’espère que ce sera bénéfique pour la suite. Malgré tout, je pense que les 15 buts d’écart ne reflètent pas notre prestation puisque nous avons touché neuf fois les poteaux. Nous avons joué de malchance une fois encore, même si La Crau était largement supérieure. Cependant nous étions à 9-14 à la 25e minute avant de lâcher prise et de faire preuve d’un manque de réussite évident.
Puis en seconde période nous avons commis trop d’erreurs de jeunesse. Mais ce sont des erreurs que les jeunes ne commettront plus dans un an ou deux. Et c’est bien là l’objectif du club : former nos jeunes insulaires sans avoir à recruter à l’extérieur contre monnaie sonnante et trébuchante. Nous avons fait le choix de cette politique et l’an passé cela nous a réussi, pourquoi pas cette année encore malgré les grosses cylindrées qui évoluent dans notre poule. Nous possédons de très bons jeunes, une équipe solide dans tous les domaines et je pense que nous avons donc les moyens de nous maintenir et cela passe obligatoirement par une victoire ce samedi à La Valette. En cas de défaite, je serais tenté de dire qu’il y a danger », a détaillé Adrien Magne le coach cortenais.
Et La Valette se situe à la même place que Corte – Ile-Rousse avec 11 points, c’est-à-dire 8e. C’est donc une formation de même niveau que le HBCIR qui va lutter jusqu’au bout pour son maintien. Mais les Varois ont eux aussi des bonnes raisons de se racheter puisqu’ils se sont inclinés de 23 points samedi dernier à Istres (49-26).
« Nous connaissons bien cette équipe qui pratique un bon handball et qui est un peu dans le creux de la vague en ce moment. C’est l’occasion ou jamais de réussir un gros coup ce samedi en ramenant les trois points de la victoire. C’est du moins ce que j’espère puisque nous partons pour cela », a affirmé Adrien Magne.
Le groupe sera composé de : Gimenez, Pannequin-Poggioli, Mebarek, Galibert, Belmonte, Niang, Berenyi, Saura, Aillaud, Chamekh, Pages, Alfieri, Coggia, Troussel, Sroka.
Cette équipe était largement meilleure que nous. Nous n’avons jamais été à la hauteur de cette rencontre. La Crau est évidemment armée pour accéder à la Nationale 1 à l’issue de cette saison, c’est une évidence, tandis que nous ne sommes armés que pour nous maintenir. Il y avait donc une division d’écart avec nous. Au vu de l’évolution de la rencontre j’ai compris toute de suite que le match serait très compliqué et insurmontable, j’ai donc fait le choix de faire jouer les jeunes très vite de manière à leur donner du temps de jeu et leur donner un peu d’expérience. J’espère que ce sera bénéfique pour la suite. Malgré tout, je pense que les 15 buts d’écart ne reflètent pas notre prestation puisque nous avons touché neuf fois les poteaux. Nous avons joué de malchance une fois encore, même si La Crau était largement supérieure. Cependant nous étions à 9-14 à la 25e minute avant de lâcher prise et de faire preuve d’un manque de réussite évident.
Puis en seconde période nous avons commis trop d’erreurs de jeunesse. Mais ce sont des erreurs que les jeunes ne commettront plus dans un an ou deux. Et c’est bien là l’objectif du club : former nos jeunes insulaires sans avoir à recruter à l’extérieur contre monnaie sonnante et trébuchante. Nous avons fait le choix de cette politique et l’an passé cela nous a réussi, pourquoi pas cette année encore malgré les grosses cylindrées qui évoluent dans notre poule. Nous possédons de très bons jeunes, une équipe solide dans tous les domaines et je pense que nous avons donc les moyens de nous maintenir et cela passe obligatoirement par une victoire ce samedi à La Valette. En cas de défaite, je serais tenté de dire qu’il y a danger », a détaillé Adrien Magne le coach cortenais.
Et La Valette se situe à la même place que Corte – Ile-Rousse avec 11 points, c’est-à-dire 8e. C’est donc une formation de même niveau que le HBCIR qui va lutter jusqu’au bout pour son maintien. Mais les Varois ont eux aussi des bonnes raisons de se racheter puisqu’ils se sont inclinés de 23 points samedi dernier à Istres (49-26).
« Nous connaissons bien cette équipe qui pratique un bon handball et qui est un peu dans le creux de la vague en ce moment. C’est l’occasion ou jamais de réussir un gros coup ce samedi en ramenant les trois points de la victoire. C’est du moins ce que j’espère puisque nous partons pour cela », a affirmé Adrien Magne.
Le groupe sera composé de : Gimenez, Pannequin-Poggioli, Mebarek, Galibert, Belmonte, Niang, Berenyi, Saura, Aillaud, Chamekh, Pages, Alfieri, Coggia, Troussel, Sroka.
-
Le député Castellani fait voter la prorogation et l’élargissement du crédit d’impôt Investissements pour la Corse
-
En Corse, la société tente de s'organiser face à "une mafia qui tue"
-
À Ajaccio, le Réseau Alien Corse célèbre dix ans de vigilance face aux espèces marines envahissantes
-
Air Corsica relie Calvi à… Munich
-
Les restrictions des usages de l'eau maintenus dans l'Extrême-sud de la Corse malgré une amélioration de la situation