Handball N 2 - Corte - Ile-Rousse signe sa première victoire à Frontignan

Salle Henri Ferrari à Frontignan. Corte - Ile-Rousse bat Frontignan 39-38 (mi-temps : 16-21). Arbitres: MM. Zarouri et Guenouhie.



En se rendant chez la lanterne rouge, Frontignan, ce samedi après-midi, les Cortenais espéraient bien signer leur première victoire de la saison à l'occasion de cette sixième journée. Mais hantés par leurs vieux démons et la peur de remettre en selle un adversaire mal classé, les Corses se laissaient déborder durant la première période. Face à des adversaires en pleine réussite, Corte - Ile-Rousse se heurtait au gardien adverse ou alors touchait les poteaux sur leurs tirs. Résultat: Les Héraultais prenaient le large au fil des minutes et menaient de cinq points à la pause: 21-16.





Il n'en fallait pas plus au coach Adrien Magne pour sortir de ses gonds. Il sermonait comme jamais ses hommes qui tentaient de se reprendre des l'entame de la deuxième période. Mais Frontignan poursuivait sur les mêmes bases que la première période et menait même de 7 points à la 38e minute de jeu. C'est le moment que choisissait Gimenez pour sonner la révolte et Corte - Ile-Rousse revenait dans le match progressivement pour finalement égaliser et prendre l'avantage à une minute du terme. Galibert avait même la balle du +2 à trente secondes du coup de sifflet final, mais il trouvait la transversale!



Le HB Corte - Ile-Rousse signe ainsi sa première victoire de la saison en montrant son vrai visage au cours de la deuxième période. Un visage conquérant et volontaire !

La prochaine journée aura lieu le 8 novembre prochain. Les Cortenais accueilleront l'US Croroise, leader du championnat, à 14 heures.