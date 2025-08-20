Handball Nationale 2 : Les Cortenais préparent leur saison avec application

Malgré tout, la saison s’annonce encore plus compliquée que l’an passé, car tous les clubs se sont largement renforcés et viser le haut du tableau semble utopique « Comme l’an passé ,notre objectif est de nous maintenir à ce niveau pour continuer à former les jeunes et leur donner du temps de jeu. Le début de saison sera une nouvelle fois très compliqué puisque nous nous déplaçons à Marseille, l’un des prétendants au titre, qui s’est sérieusement renforcée avec 4 éléments de haut niveau ,dont deux en provenance de 1er division. Nous recevons ensuite Istres, réserve de première division avant d’aller à Antibes, une autre équipe très difficile à jouer. Et nous enchaînons par un nouveau déplacement à Bagnols. Mais bon, le championnat sera difficile toutes les semaines ».





Le groupe cortenais a enregistré 6 départs avec Baptiste Legrand, Tom Lanery, Baptiste Morato, le gardien Christophe Rodier, qui souhaitaient se rapprocher de leurs parents. Ces trois derniers vont évoluer en N3 à Narbonne. François-Marie Rossi a quitté lui aussi le club, mais pour des raisons professionnelles, « puisqu’il part travailler en Irlande » et enfin Florian Galibert qui a décidé de laisser tomber le haut niveau, « il va jouer en régionale à Porto-Vecchio ».

Au niveau des renforts, le club enregistre les arrivées de nombreux jeunes du COC comme Paul-Marie Pannequin, Simon Tousseil, Jean-Jo Pinelli, Baptiste Aillaud, un gaucher, Tony Pagès. Ont également signé au HBC deux jeunes Hongrois à savoir Lazslo Nagy, un gardien de 19 ans, et Eric Beregni « un gaucher également qui revient au club puisqu’il jouait avec nous il y a quatre ans. Nous avons enfin Leny Saura, un ailier gauche de 19 ans qui vient d’Istres ». Le club a également récupéré un entraîneur adjoint, Pierre-Alexandre Bana, entraîneur également de l’équipe de France féminine de la gendarmerie, ainsi qu’une préparatrice physique, Lucie Proux.

L’an passé, Corte a souffert également en raison du manque d’ailiers et ce ne devrait pas être le cas cette saison, donc avec ces arrivées, puisque « Leny Saura évoluera à l’aile gauche et Beregni pourra tenir le poste d’ailier droit avec Aillaud. Car il faut qu’on s’ouvre sur les ailes puisque notre pivot, Niang, le meilleur buteur de N2 l’an passé, sera surveillé de très près par ses adversaires »