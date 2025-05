Corte : le HBC fête ses 40 ans ce samedi

C’est le 12 juin 1985 que le Hand Ball Corte voyait officiellement le jour, porté par une bande d’amis animés par la passion du ballon rond à sept. Une équipe soudée, formée sous l’impulsion du regretté Raymond Montet, professeur d’EPS au lycée de Corte, qui fut l’un des grands artisans de l’essor local de la discipline.



L’histoire du handball cortenais remonte en réalité à la fin des années 1970, dans le cadre de l’UNSS. C’est là que Montet parvient à constituer un noyau solide de jeunes mordus de hand. En 1984, ce groupe d’amis relance la discipline dans la région en disputant une première saison en championnat régional senior, sous l’étiquette de l’Inter Cortenais. Mais très vite, l’envie d’indépendance se fait sentir. Jean Simeoni, Bapti de Nobili, Daniel Pariggi, Mimi Aragni, Michel Gambini, José Martinetti et d’autres prennent leur envol : le Hand Ball Corte est fondé en juin 1985. José Martinetti en devient le premier président.



À cette génération pionnière viennent rapidement se greffer des jeunes talents comme Pierre-François Luciani, Éric Orsatelli, Pierre Grimaldi, Laurent Ferrari, Christian Campana, Jean-Louis Abadie, et bien d’autres. Ensemble, ils réussissent dès leur première saison une montée historique en Nationale 3, avec un effectif 100 % cortenais.



Une journée de fête, entre générations et souvenirs

Ce samedi 31 mai, le club fêtera ses 40 ans d’existence sur le parquet du Cosec municipal, avec un programme placé sous le signe de la transmission et de la convivialité.

La journée débutera à 15h avec un tournoi regroupant les catégories U19 et U11. Suivra un moment fort en émotion : les anciens du club rechausseront les baskets pour un match amical face aux U18 du Club Olympique Corse. Une affiche symbolique, où les générations se croiseront sur le terrain.

L’équipe des anciens sera renforcée par des joueurs ayant récemment porté le maillot jaune et bleu, dont certains passés par le Pôle Espoir.

À l’issue de la rencontre, anciens licenciés, familles et supporters sont invités à se rassembler autour du verre de l’amitié. Une occasion de se remémorer les déplacements en bus, les matchs partagés, et cette ambiance à la fois conviviale et familiale qui a forgé l’ADN du club. « Ce qui a marqué la vie du Hand Ball Corte, c’est cet esprit de famille. Il reste aujourd’hui notre véritable marque de fabrique », confie Jo Orsatelli, président depuis 38 ans, épaulé sans relâche par Michel Gambini, infatigable trésorier et mémoire vivante du club.



Après un buffet dînatoire, la fête se poursuivra avec une soirée dansante et un karaoké que l’on annonce des plus animés. Un moment pour célébrer non seulement un anniversaire, mais aussi un maintien en Nationale 2 arraché de haute lutte, symbole que l’histoire continue de s’écrire.