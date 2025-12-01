Handball N2 - La Crau surclasse Corte – Ile-Rousse (28-43)

Cosec municipal de Corte.

L’US Croiroise bat Corte – Ile-Rousse 43-28 (mi-temps : 19-10).

Arbitres : MM. Kaazoune et Coelho.





Corte – Ile-Rousse

Gimenez (6), Pannequin-Poggioli, Mebarek, Galibert (1), Lanfranchi (1), Belmonte (1 arrêt), Niang (5), Berenyi (2), Saura (9), Aillaud (2), Chamekh, Pages (2), Alfieri, Sroka (10 arrêts).





US Croiroise

Lovera (5 arrêts), Laure, Wenzel (1), Lafont (1), Morzier (4), Branca Freitas (5), Ostenberg (3), Charaud (6), Bonidan (5), Das Neves Rego (3), Deneuve (4), Vignieri (4), Wora Mamadou (7), Bouvret (2 arrêts).





La partie débutait de la meilleure des façons pour les Cortenais. Gimenez récupérait la balle sur l’attaque des Varois. Il filait seul au but et ouvrait la marque dès les premières secondes déclenchant la joie des supporteurs. Une joie de courte durée puisque les Croirois prenaient l’avantage à la 5e minute pour ne plus laisser les locaux revenir au score. Et après 11 minutes de jeu ils menaient déjà de 6 buts : 2-8 ! Face à l’efficacité redoutable de leurs adversaires, les hommes d’Adrien Magne enchainaient les maladresses devant le but et voyaient 5 de leurs tirs passer à côté ou toucher les poteaux de Bouvret. Heureusement, Sroka multipliait les arrêts sur sa ligne, donnant un peu d’espoir aux Cortenais qui ne baissaient pas les bras. Mais face à une formation qui déroulait un handball de qualité, les locaux ne parvenaient pas à revenir dans le match et restaient toujours derrière à 6 buts à la 20e minute (6-12). Même si Aillaud, Saura et Galibert trouvaient le chemin des filets, La Crau continuait son cavalier seul pour mener de 9 points à la pause : 19-10.