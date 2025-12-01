CorseNetInfos
Handball N2 - La Crau surclasse Corte – Ile-Rousse (28-43)


Mario Grazi le Samedi 8 Novembre 2025 à 16:15

Certes, les Cortenais ont ouvert le score dès l’entame, mais ils ont ensuite multiplié les maladresses devant le but et laissé La Crau filer vers une victoire certaine puisque déjà mené de 6 buts à seulement 11 minutes de jeu. Avec 13 tirs manqués Corte – Ile-Rousse ne pouvait pas espérer grand-chose dans cette partie à sens unique…



Cosec municipal de Corte.
L’US Croiroise bat Corte – Ile-Rousse 43-28 (mi-temps : 19-10).
Arbitres : MM. Kaazoune et Coelho.


Corte – Ile-Rousse
Gimenez (6), Pannequin-Poggioli, Mebarek, Galibert (1), Lanfranchi (1), Belmonte (1 arrêt), Niang (5), Berenyi (2), Saura (9), Aillaud (2), Chamekh, Pages (2), Alfieri, Sroka (10 arrêts).


US Croiroise
Lovera (5 arrêts), Laure, Wenzel (1), Lafont (1), Morzier (4), Branca Freitas (5), Ostenberg (3), Charaud (6), Bonidan (5), Das Neves Rego (3), Deneuve (4), Vignieri (4), Wora Mamadou (7), Bouvret (2 arrêts).


La partie débutait de la meilleure des façons pour les Cortenais. Gimenez récupérait la balle sur l’attaque des Varois. Il filait seul au but et ouvrait la marque dès les premières secondes déclenchant la joie des supporteurs. Une joie de courte durée puisque les Croirois prenaient l’avantage à la 5e minute pour ne plus laisser les locaux revenir au score. Et après 11 minutes de jeu ils menaient déjà de 6 buts : 2-8 ! Face à l’efficacité redoutable de leurs adversaires, les hommes d’Adrien Magne enchainaient les maladresses devant le but et voyaient 5 de leurs tirs passer à côté ou toucher les poteaux de Bouvret. Heureusement, Sroka multipliait les arrêts sur sa ligne, donnant un peu d’espoir aux Cortenais qui ne baissaient pas les bras. Mais face à une formation qui déroulait un handball de qualité, les locaux ne parvenaient pas à revenir dans le match et restaient toujours derrière à 6 buts à la 20e minute (6-12). Même si Aillaud, Saura et Galibert trouvaient le chemin des filets, La Crau continuait son cavalier seul pour mener de 9 points à la pause : 19-10.

De retour des vestiaires, Berenyi, Saura, Gimenez et Pages redonnaient des couleurs à Corte – Ile-Rousse, mais cela ne suffisait pas face à des visiteurs bien en place et survoltés qui continuaient à aller de l’avant et à creuser l’écart qui devenait un fossé insurmontable à la 37: 15-23. On voyait mal comment les Cortenais pourraient revenir dans ce match tant ils étaient étouffés par des Varois performants et percutants. Et Corte – Ile-Rousse continuait d’accumuler les maladresses avec un total de 13 tirs manqués dans cette rencontre ! Au fil des minutes les insulaires baissaient les bras voyant que le score était déjà scellé puisqu’ils étaient menés de 14 points à la 47e minute !
 

L’US Croiroise poursuivait sa route et plus rien ne pouvait l’empêcher de s’imposer facilement face à une formation locale qui n’a jamais été en mesure de l’inquiéter. Et le carton rouge sur Niang, pour 3 exclusions temporaires, n’était qu’anecdotique à trois minutes du terme…
Corte – Ile-Rousse s’inclinait finalement lourdement face à La Crau sur la marque de 43-28.
La prochaine journée aura lieu le samedi 15 novembre. Corte – Ile-Rousse se rendra à La Valette.





