Handball : Coupe de France régionale-Bonifacio affrontera Villefranche-St-Jean-Beaulieu

Les Bonifaciens, toujours invaincus dans le championnat d'accession régional, vont trouver face à eux une équipe occupant la huitième place de sa poule azuréenne. Un adversaire qui semble à la portée des insulaires ce d'autant que la JSB peut compter dans ses rangs des joueurs expérimentés comme Nicolas Pradere ou bien encore Laurent Lefebvre.





Si la formation de Bonifacio passait ce cap des 16es de finale, elle enchaînerait, de suite, avec les 8es de finale. Ceux-ci se joueront l'après-midi même (15h30) et opposeraient les handballeurs bonifaciens à l'équipe qui remportera l'autre 16e de finale, ce même jour à Marignane, entre Vergèze et les Phocéens de Sud Action Marseille. La JSB aura, par conséquent, un beau challenge à relever. Si les joueurs de Laurent Mutuel parvenaient à passer cette double échéance provençale, ils auraient, de nouveau, rendez-vous avec la Coupe de France les 23 et 24 avril.

Le groupe bonifacien : Tony Piro, Laurent Mutuel, Yannick Vidal-Moreno, Daniele Cassita, Nicolas Pradere, Guillaume Bertolotto, M'Ahmed Kedadra, Laurent Lefebvre, Johan Soler, Fabien Brochu, François Moracchini, Cédric Santarelli, Mustapha El Bakouri.