Bonifacio - L'OMS entre bilan et perspectives

En 2023, l'Office Municipal des Sports de Bonifacio voyait le jour sous la présidence de Jonathan Catoire, conseiller municipal chargé des sports au sein de la Cité des Falaises. Au terme d'un peu plus de deux années d'existence, l'OMS de Bonifacio peut se targuer d'avoir atteint ses objectifs premiers à savoir lui donner une structure juridique, administrative et financière, tout en lui permettant de bénéficier d'une plus grande visibilité dans le paysage sportif local.

Cette période de deux années a été marquée par des étapes structurantes à savoir l'adhésion aux fédérations et l'intégration des associations sportives bonifaciennes, une visibilité renforcée sur les réseaux sociaux, la création de la fête des sports indoor et la co-organisation de la Fête du Sport en collaboration avec la mairie de Bonifacio.



2025: une année de consolidation et d'innovation en attendant 2026



Les douze mois écoulés ont ouvert d'évidentes perspectives pour l'OMS le plus au Sud de l'hexagone, tout d'abord au niveau du bureau qui a bénéficié de quelques changements avec les arrivées de Régis Alexandre et Baptiste Disimone, respectivement, aux postes de trésorier et trésorier adjoint, et de Jean Di Meglio à celui de vice-président. La co-organisation de la Fête du Sport et le renouvellement de la Fête des Sports Indoor avec une mention spéciale pour les 30 ans de l'emblématique Gymnase Libertas, avec le mur du Souvenir en cours de création, ont été les faits marquants en termes d'événementiel. Mais le projet phare de cette année 2025 demeure la carte sociale OMS. Un dispositif innovant permettant à tous les Bonifaciens de pratiquer une activité sportive. Officiellement lancée en janvier prochain, cette carte vise à aider les publics les plus fragiles pour accéder à la pratique sportive. Une année 2026 qui s'annonce fort riche avec notamment un événement dédié aux bénévoles de la Commune dans l'ensemble des disciplines qui sont le terreau de la pratique sportive.