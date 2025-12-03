Coupe de France - Le Sporting passe aux tirs au but face à Saint-Malo

Coupe de France - 8e tour -Stade de Marville à Saint-Malo, US Saint-Malo : 0 SC Bastia : (0-0).

Le SC Bastia qualifié aux tirs au but : 4 -5



Avertissements : Cottereau (27e), Magnon (31e), Corbin (entraîneur 30e), Lebeau (39e) à Saint-Malo; Tomi (39e) Lebas (52e) au SC Bastia



US Saint-Malo

Milon - Daillet, Cottereau, Pascaud, Duponchelle puis Vrrroneau (83e puis Taipa (83e) - Magnon, Lebeau, Barroug puis Jikouni (88e) - Capoue puis Daury,70e) Burban puis TaIpa (83e), Bangoura.





SC Bastia

Olmeta - Zilliox, Guidi, Lebas Da Silva - Ducrocq, Vincent - Boutrah, Zaouai puis Sebas (62e), Aiki puis Karamoko (62e) - Blé (Tomi, 14').



Sous perfusion en championnat, le SC Bastia jouait gros ce samedi après-midi sur le stade se Marville de Saint-Malo pour le compte du 8e tour de la coupe de France face à l'équipe de National 2 locale. C'est sans doute la raison pour laquelle les visiteurs on tenté d'user de leur supériorité technique supposée, mais, même si Vincent, côte corse, fut le premier à tirer, et Boutrah fut le premier à donner l'exemple, les Malouins supportèrent assez bien l'entrée en matière des Bastiais qui perdirent un peu avant le quart d'heure leur attaquant Blé, sonné après un choc à la tête avec Lebas dans la lutte pour la conquête du ballon sur un corner (11e).

Ce coup du sort sembla alors donner des ailes aux Malouins qui se montrèrent plus dynamiques avec des tentatives de Barroug ou bien encore de Bangoura, tout proche de trouver le cadre bastiais à la 25e minute.

À l'approche de la pause, la nervosité monta d'un ton entre les deux camps après un. "duel" entre Tomi et Lebeau, mais cela n'empêcha Burban de venir" chatouiller" la défense corse, puis Magnon de solliciter Olmeta sur ce coup franc après un rebond qui faillit tromper le gardien bastiais.(44e)





À la mi-temps, il fallait bien reconnaître que Bastia avait été mis en difficulté par des Malouins dangereux en contre et très entreprenants lorsqu'ils étaient en possession du ballon et que le Sporting a eu très peu de bonnes situations pour espérer mieux…



La reprise ne changea rien à l'affaire : les Malouins portés par leur public se multipliaient à l'image de Bangoura et Lebeau et surtout Capoue dont la frappe croisée faillit faire mouche (57e)/ entretemps, Tomi, sollicité par Zaouai sembla réveiller le Sporting, mais à l'heure de jeu Saint-Malo tenait toujours la barre.

Ce fut le moment choisi par Ray pour appeler Sebas et Karamoko sur le terrain. Mais cela ne freina d'aucune façon l'ardeur des locaux. Portant à l'entame des 20 dernières minutes, l'intensité du match baissa. Bastia, mis sous pression et fortement perturbé par l'équipe de N2, calma dès lors le jeu sans pour autant trouver la faille. Bien au contraire le Sporting trembla jusqu'à la fin temps réglementaire atteint sur la marque de 0-0 et sans donc avoir trouvé, une fois encire le chemin des filets.

Il aura donc fallu en passer par les tirs au but abordé par Bastia avec Fabri à la place d'Olmeta.

On sait ce qu'il est advenu. Ce n'est que la "mort subite" qui a départagé les deux équipes et elle a tourné à l'avantage du Sporting grâce à cet ultime tir de Guidi.

Ouf !