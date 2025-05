Françoise Campana a été élue à Bonifacio présidente du conseil des rivages du Conservatoire du littoral

Anne-Laure Santucci présidait le conseil des rivages en Corse depuis 2018. Mais en février dernier , elle a rejoint l’exécutif de la CDC, en tant que vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine, du mécénat, de la vie associative et des sports. C’est une autre proche de Gilles Simeoni qui la remplace à la présidence du conseil des rivages : Françoise Campana, maire de… Campana en Castagniccia, a été élue ce mercredi 14 mai à Bonifacio. « Je suis maire d’une petite commune de montagne, mais je suis très attachée à tout ce qui touche au littoral, a-t-elle déclaré une fois élue. Et je suis mariée sur Porto-Vecchio aussi, donc du coup j’ai aussi cette approche du littoral ! Entre la mer et la montagne, il y a des parallèles qui se font. Je compte poursuivre le travail mené par Anne-Laure Santucci pour continuer à préserver les sites du littoral, pour ne pas qu’il y ait de spéculation foncière ou d’autres pressions. »Le conseil des rivages est l’instance de gouvernance du Conservatoire du littoral à l’échelle d’un territoire. Il rend des avis, formule des propositions et est consulté sur l’action opérationnelle (acquisition, gestion) et partenariale de l’établissement. Le Conservatoire du littoral fête ses cinquante ans cette année. Depuis sa création le 10 juillet 1975, il a protégé 21 659 hectares du littoral insulaire, soit 74 sites répartis sur 62 communes. Il poursuit un objectif de 38 800 hectares à l’horizon 2050.Et ce mercredi, il a acté l’acquisition de 205 hectares supplémentaires, tous situés à Bonifacio. Soit la création d’un nouveau périmètre d’intervention de 8 ha, sur le site de Matara. Ce secteur, en lisière de zone urbanisée, abrite deux mares temporaires, des habitats naturels remarquables et identifiés comme espaces humides de référence par l’Office de l’environnement de Corse. De plus, trois sites déjà acquis par le Conservatoire du littoral bénéficient d’une extension du périmètre d’intervention : 126 hectares supplémentaires sur le site de Porto Novo, entre Porto-Vecchio et Bonifacio. Cette acquisition va permettre de rejoindre la baie de la Rundinara, et ainsi créer un grand ensemble naturel protégé par le Conservatoire du littoral. A cette acquisition, s’ajoutent une extension sur le site des Falaises de Bonifacio (54 ha) et sur le site de Testa Ventilegne (17 ha).Au Conservatoire du littoral, on voit d’un bon œil l’élaboration de plans locaux d’urbanisme, que sont en train d’entreprendre les deux principales communes de l’Extrême-Sud, Porto-Vecchio et Bonifacio . « A partir du moment où des documents commencent à figer certains territoires, le Conservatoire du littoral pourra encore plus venir acquérir dans certaines zones, du fait que les communes concernées auront une vision globale de leur territoire, confirme Matthieu Zanca Rossi, le délégué de rivages adjoint. Donc ça ne peut que nous aider dans l’acquisition et la facilitation des dossiers. »En fin d’année, le Conservatoire du littoral terminera les travaux d’aménagement de la piste qui relie Casta à Saleccia en Balagne. Il poursuit également le travail engagé en 2023 au niveau de l’embouchure du Fango, en mettant en œuvre des actions de lutte contre des espèces végétales exotiques envahissantes.