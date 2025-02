Après le remaniement, Gilles Simeoni redéfinit les portefeuilles de ses conseillers exécutifs

Le 16 février dernier, l’Assemblée de Corse procédait au remaniement partiel du conseil exécutif, avec l’élection de trois nouveaux élus : Anne-Laure Santucci, Vannina Chiarelli-Luzi et Jean-Félix Acquaviva.



En ouverture de la session de ce vendredi, Gilles Simeoni a brièvement présenté une « redéfinition du périmètre de certains conseillers exécutifs » découlant de ces récents changements.



La nouvelle entrante Anne-Laure Santucci sera ainsi désormais en charge de la culture, du patrimoine, du mécénat, de la vie associative et des sports. Lauda Guidicelli-Sbraggia prend pour sa part la tête d’un « un pôle global de la jeunesse » avec les questions de la jeunesse, de l’égalité femmes-hommes, de l’innovation sociale, du handicap, ainsi que de l’éducation et de la formation professionnelle qui entreront désormais dans son portefeuille.



Jusqu’ici président de l’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse (OEHC), Gilles Giovannangeli hérite pour sa part du développement économique, du budget et finances, ainsi que de la présidence de l’Agence de Développement Économique de la Corse (ADEC). Vannina Chiarelli-Luzi le remplacera à la tête de l’OEHC.



Enfin, Jean-Félix Acquaviva récupère la barre de l’Office des Transports de la Corse, un organisme qu’il avait déjà présidé avant son élection comme député de la 2ème circonscription de Haute-Corse en 2017.



Outre ces changements, le président de l’Exécutif a précisé qu’il présentera prochainement « la nouvelle méthode de travail qu’il souhaite impulser au sein du conseil exécutif de corse et proposer à l’Assemblée de Corse ».