Football N1 : Le FCBB renoue avec la victoire !

Pas de round d’observation dans cette rencontre puisque dès la 3ème minute Milosavljevic, le gardien du FCBB, devait sortir dans les pieds de l’attaquant choletais Rocheteau, évitant le pire à son équipe.

La réplique corse était immédiate avec un joli centre de Ouadah de la gauche pour Penneteau, mais la tête du jeune attaquant passait bien au-dessus de la transversale de Elana (5ème).

Ouadah se mettait encore en évidence à la 9ème minute interceptant une mauvaise passe d’un adversaire. L’attaquant borgais entrait dans la surface de réparation mais son tir passait largement au dessus des buts de Elana (10ème).

Les locaux prenaient tout doucement le match en main mais sur un contre Milosavljevic devait une nouvelle fois sortir au-devant de Rocheteau (17ème).

Les protégés du président Emmanuelli se créaient une belle occasion à la 19ème sur un corner. Diarrassoubara piquait le ballon de la tête et obligeait Elana à se coucher.

Le jeu devenait ensuite bien brouillon, des deux cotés.

Le jeu s’illuminait toutefois à la 28ème après un bolide du latéral du FCBB, Bilingi, qui rasait la transversale d’Elana.

Puis c’est Ouadah qui s’essayait des 25 m. Un tir puissant qui tutoyait le montant droit d’Elana (32ème).

Mais les visiteurs restaient très dangereux en contre avec les virevoltants Gomel et Rocheteau. Milosavljevic devait même sortir le grand jeu sur une tête au premier poteau de Rocheteau sur un centre de la gauche de Gomel (44ème).

Les choletais terminaient très fort cette première période avec encore une occasion de Rocheteau sauvée in extremis par Durimel (45 +2).

A la mi-temps le score était donc vierge : 0 - 0





Les choses ne trainaient pas en début de 2ème période puisqu’à la 50ème on assistait à un déboulé sur la gauche de Penneteau qui d’un centre-tir de 25 m lobait Elana. (1 – 0).

Et 2 minutes plus tard le FCBB doublait la mise. Bilingi après une belle incursion dans la défense choletaise ajustait Elana : 2 – 0

Un peu KO debout les choletais se créaient pourtant une belle occasion à la 60ème par Gomel mais au prix d’un belle parade, Milosavljevic parvenait à garder ses buts inviolés.

Puis c’est une reprise de volée de Gomel qui faisait trembler les supporters du FCBB (62ème).

Les visiteurs ne lâchaient rien et Pagerie était tout près d’offrir la réduction du score à Trabelsi mais le ballon repris de la tête par l’attaquant visiteur passait à coté des buts de Milosavljevic (71ème).

Et c’est le FCBB qui allait enfoncer le clou à la 72ème par Ouadah. Le feu follet borgais s’infiltrait dans la surface adverse, coté gauche, et glissait le ballon hors de portée de Elana : 3 – 0

Sur un contre de Trabelsi, à la 82ème Durimel touchait le ballon de la main dans la surface de réparation et l’arbitre désignait le point de penalty. Rocheteau ne tremblait pas et réduisait le score pour le SOC : 3 – 1

A peine rentré en jeu à la 89ème Giacomini reprenait le cuir de la tête sur un centre de Cropanese, obligeant Elana à une belle parade.

Et dans le temps additionnel, l’arbitre accordait un nouveau but à Rocheteau pourtant signalé hors jeu par l’arbitre assistant. 3 - 2



J.-A. Ottaviani

«Je retiendrai les 3 points de la victoire. Pas la manière. On a eu du mal en 1ère période face à une équipe qui jouait le contre. On a changé notre fusil d’épaule en 2ème. On a joué nous aussi en contre et ça a payé. Ce que je ne m’explique pas c’est pourquoi à 3 – 0 on a été très fébriles sur la fin de la partie. Pour l’histoire il n’y avait pas penalty et le dernier but est marqué sur hors jeu. L’arbitre déjuge son assistant. Je reste donc un peu frustré. »





Feuille de match

7ème journée de National 1

FC Bastia-Borgo 3 - 2 Stade Olympique Choletais ( 0-0)

Complexe sportif de Borgo

Beau temps

Pelouse synthétique en bon état

Spectateurs : environ 350



Arbitre centre : Ahmed Taleb

Arbitre assistant 1 : Florian Goncalves de Araujo

Arbitre assistant 2 : Nicolas Durand



Buts : Penneteau (50ème) – Bilingi (53ème) – Ouadah (72ème)

Rocheteau (82ème sp – 90 + 2) pour Cholet

Avertissements : Diarrassouba (27ème) – Bilingi (64ème) – Cropanese (73ème) pour le FCBB

Gbelle (66ème) – Elana (78ème) – Keita I (79ème) pour Cholet



FCBB : Milosavljevic - Bilingi – Durimel (c) – Ouadah – Doumbia – Cropanese – Diarrassouba – Gueye – Foulon (Cinquini 67ème) – Cros – Penneteau (Giacomini 88ème) .

Entr. : Jean-André Ottaviani



SOC : Elana (c) – Mboumbouni – Seba – Diallo – Pagerie – Hemans – Gbelle – Rocheteau – Gomel (Tine 65ème) –S.Keita ( Keita I 56ème) – Abbas (Trabelsi 56ème) .

Entr. : Erol Malkoc