Coupe de Corse - Cela passe pour la SVARR et le Sud

Tout a commencé samedi après en début de soirée au Pruneddu où l'AS Porto-Vecchio, évoluant en R1, recevait le FC Balagne pensionnaire du championnat de National 3. Les Moustiques ont subi la loi balanine en s'inclinant sur le score de 3 buts à 1 face à des pensionnaires de N3 qui ont dominé la rencontre.





Dans le duel des clubs de Régional 1 entre Afa et le Sud FC, force est restée aux Sudistes qui se sont imposés largement loin de leur base sur le score de 4 buts à 0.

La SVARR, leader de l'élite régionale, qui rendait visite à l'équipe de R3 de Lupinu s'est imposée, non sans mal, 2 buts à 1 avec un ensemble remanié





Bastelicaccia qui recevait la JS Bonifacio a fait respecter la hiérarchie sans avoir à jouer dans la mesure où la JS Bonifacio ne s'est pas déplacée.

Scénario identique pour le FC Sotta qui s'est qualifié sans jouer face à la Ghjuventu.