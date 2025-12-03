CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 Coupe de Corse - Cela passe pour la SVARR et le Sud 30/11/2025 L’Université de Corse mise sur la science ouverte 30/11/2025 ​« Salon Impresa 2025 » : une 11ᵉ édition ambitieuse pour propulser les entrepreneurs corses » 30/11/2025

Coupe de Corse - Cela passe pour la SVARR et le Sud


GAP le Dimanche 30 Novembre 2025 à 18:53

: Les 16es de finale de la Coupe de Corse étaient aujourd'hui au programme des clubs du secteur Grand Sud. La SVARR et le Sud ont décroché leur ticket sur le pré, alors que Sotta s'est qualifié sans jouer.



L'AS Porto-Vecchio
L'AS Porto-Vecchio
 
Tout a commencé samedi après en début de soirée au Pruneddu où l'AS Porto-Vecchio, évoluant en R1, recevait le FC Balagne pensionnaire du championnat de National 3. Les Moustiques ont subi la loi balanine en s'inclinant sur le score de 3 buts à 1 face à des pensionnaires de N3 qui ont dominé la rencontre.


Dans le duel des clubs de Régional 1 entre Afa et le Sud FC, force est restée aux Sudistes qui se sont imposés largement loin de leur base sur le score de 4 buts à 0.
La SVARR, leader de l'élite régionale, qui rendait visite à l'équipe de R3 de Lupinu s'est imposée, non sans mal, 2 buts à 1 avec un ensemble remanié


Bastelicaccia qui recevait la JS Bonifacio a fait respecter la hiérarchie sans avoir à jouer dans la mesure où la JS Bonifacio ne s'est pas déplacée. 
Scénario identique pour le  FC Sotta qui s'est qualifié sans jouer face à la Ghjuventu.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos