Énorme déception à Furiani : le Sporting de Bastia, sans conviction s’incline 0-2) face à Laval

SC Bastia 0 – 2 Stade Lavallois (Mi-temps 0 - 1)

Stade Armand Cesari (8.115 spectateurs)

Arbitre: Benoit Bastien

SC Bastia : Placide, Ariss, Guidi, Zilliox, Meynadier, Karamoko, Etoga (Boutrah 62ème), Petrignani, Janneh (Blé 73ème), Tomi (Vincent 73ème), Sebas (Zaouai 73ème). Entraineur : Reginald Ray

Stade Lavallois :Samassa, Pellenard, Bianda, Ouaneh, Samb, Mandouki, Bernard (Montet 77ème), Maggiotti (Vargas 70ème), Camara, Tchokounte (Clavreul 78ème)

Buts

SC Bastia

Stade Lavallois : Samb (39ème), Tchokounté (58ème sur penalty)

Avertissements

SC Bastia : Zilliox (27ème), Meynadier (63ème), Petrignani (82ème)

Stade Lavallois : Maggiotti (12ème), Bianda (20ème), Bernard (42ème)



Face au Stade Lavallois, les Bastiais n’avaient pas d’autre option que de s’imposer. Pour sa première à Furiani, Réginald Ray a-t-il trouvé le remède pour maintenir le Sporting en vie ?

La réponse est non : le Sporting Club de Bastia est même entré dans une phase léthargique, au sens propre comme au figuré.



:

Laval a mis la défense bastiaise sous pression d’entrée de jeu, avec une première tentative repoussée par Johny Placide. Durant le premier quart d’heure, les deux équipes se sont observées, faisant circuler le ballon sans jamais réussir à se projeter ni réellement inquiéter les défenses adverses.

Il faut attendre le quart d’heure de jeu pour voir la première occasion bastiaise : une reprise de Karamoko sur une longue touche de Dumè Guidi.

Laval répond dans la foulée avec une énorme opportunité sur une passe en retrait dans la zone des six mètres, qui aurait pu finir au fond sans la magnifique intervention de l’international haïtien Johny Placide.

À la 22e minute, c’est au tour de Dumè Guidi de sauver un ballon sur la ligne, cette fois sur un coup franc lavallois.

À la 27e, les Bastiais ne parviennent pas non plus à concrétiser un corner très bien tiré par le jeune Matteo Petrignani.

Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir le Sporting enfin trouver une ouverture dans la profondeur, côté lavallois, sur Jérémy Sebas. Sur cette action, l’attaquant bastiais a peut-être manqué de vice, refusant de pousser le défenseur lavallois à la faute.

Profitant des lacunes défensives et des difficultés bastiaises dans la maîtrise du ballon, la pression lavalloise finit par payer à la 39e minute, avec l’ouverture du score des visiteurs : Joseph Samb récupère un ballon après une première parade de Placide et conclut.

Laval mène 1-0 à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, la rencontre conserve la même physionomie : les Bastiais continuent de subir la pression lavalloise. À la 58e minute, Laval obtient un penalty après une faute de Noah Zilliox. Tchokounté le transforme sans trembler : 0-2 pour Laval.

Réginald Ray procède alors à un premier changement, avec la sortie de Loïc Etoga pour l’entrée d’Amine Boutrah, de retour après sa commotion.

À la 73e minute, Vincent, Zaouai et Blé font leur apparition à la place de Tomi, Janneh et Sebas. Dix minutes plus tard, Aiki remplace Karamoko.

Rien n’y fait. Les Bastiais ne parviendront ni à réduire le score ni à revenir dans la partie, malgré une ultime tentative. Le public de Furiani assiste à une prestation quasi fantomatique de son équipe.

Avec cette nouvelle défaite, le Sporting s’enfonce un peu plus à la dernière place du championnat de Ligue 2 après 15 journées, désormais relégué à huit points du 17e…

À Furiani la déception est énorme !