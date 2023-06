Football - La finale de la Madewis League s’invite à Armand-Cesari

Si cette finale a pu voir le jour dans l’enceinte turchina, c’est en partie grâce aux relations qu’entretient le distributeur stratégique d’Adidas, Madewis avec le Sporting Club de Bastia. Pour le PDG de l’entreprise, Franck Massardier, c’est avant tout une possibilité pour certains clubs de connaître la Corse et le passé du SCB.

« Beaucoup d’équipes présentes demain ne connaissent pas vraiment la Corse et Bastia. Ce sera l’occasion de leur faire découvrir l’histoire très riche du club dans un beau stade ».

Voilà maintenant huit ans que Madewis est installé sur l’île, l’organisation d’un tel événement n’était donc qu’une question de temps. « Nous sommes fiers de pouvoir accueillir cette finale », se réjouit François Caffarel, ex-joueur et membre du conseil d’administration du Sporting. Mais si cette phase finale reste une fête, il ne faut pas oublier l’adversité entre les différentes équipes qui devrait être omniprésente dès demain.





Certains regards en profiteront pour dénicher un possible futur talent. « Cette phase finale nous permettra d’observer certains jeunes joueurs. Elle nous donnera aussi l’occasion de voir comment travaillent les autres clubs, afin de s’en inspirer pour nos petites catégories », poursuit l’ancien défenseur central de Borgo. Une chance aussi de pouvoir se démarquer pour les jeunes footballeurs des équipes locales devant des grands clubs de ce sport.

Pour Franck Massardier, la cohésion et le rassemblement de l’événement surpassent les récompenses des vainqueurs. « Voir des enfants jouer au foot ça reste un plaisir. Tout comme l’opportunité des entraîneurs de pouvoir fouler la pelouse de ce stade. Pour moi, c’est ça la vraie récompense ».



Mais cette manifestation footballistique ne réunira pas seulement des jeunes. Des matches entre entreprises insulaires sont prévus. Même des cessions d’e-sport seront aussi de la partie. Toute l’organisation de cette phase finale sera soutenue par 30 étudiants d’AMOS, une école de business du sport partenaire de Madewis depuis deux ans.