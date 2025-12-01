Reginald Ray (SC Bastia) avant Annecy : “Je suis satisfait de cette première semaine”

Nouveau coach, nouvel état d’esprit. Le Sporting Club de Bastia se déplace ce vendredi (20 heures) sur la pelouse du FC Annecy pour le compte de la 15ᵉ journée. Face au 12ᵉ de Ligue 2, les Bastiais, toujours lanterne rouge, ont l’obligation de prendre des points pour espérer un salut en fin de saison : « On peut dire que c’est un nouveau départ. On va s’appuyer aussi sur ce qui a été fait mais il (Ndlr : Réginald Ray) va apporter sa patte. Il va falloir une énorme prise de conscience des joueurs, on l’a eue contre Clermont et Reims, même s’il y a eu défaite. » a commenté Dumè Guidi en conférence de presse d’avant-match.



Le défenseur bastiais, qui veut jouer son rôle de cadre, note déjà un changement depuis le début de la semaine : « L’investissement et le travail sont d’un cran au-dessus. » Pour lui, « le changement de coach doit apporter un électrochoc », dans un match face à Annecy qu’il pressent être un « bourbier » : « Le principe de leur jeu c’est du pressing, on devra être capable de sortir de cette pression et d’instaurer cette pression nous aussi. » Objectif : une première victoire à l’extérieur, mais surtout une deuxième victoire cette saison. « Plus bas on ne peut pas aller, il ne faut pas prendre les matchs avec la peur. Il faut aller chercher des victoires même si le contenu est dégueulasse. » conclut le défenseur bastiais.



Redonner confiance à l’équipe, c’était un peu la mission des tout premiers jours de Réginald Ray, désormais à la tête du groupe : « Quatre jours très intenses avec beaucoup de consultation des joueurs. Discussion autour des aspects technique, tactique, de la vidéo. » a commenté le coach bastiais, qui se dit satisfait de cette première semaine. La lourde tâche consiste aussi à s’attaquer à un secteur offensif en panne en championnat : 6 buts en 13 rencontres. « Que les défenseurs marquent des buts, qu’ils continuent. Effectivement, il y a une carence collective sur l’aspect offensif et individuelle sur l’efficacité. »



Parmi les pistes avancées par Réginald Ray, auteur de plus d’une centaine de buts durant sa carrière de joueur et deux fois meilleur buteur de D2 : « La capacité de lâcher prise sur le sentiment d’échec. Ne pas en faire une fixation, une psychose. Retrouver des gestes efficaces et justes à l’entraînement. L’équipe se crée des situations. L’idée, c’est d’en avoir plus et d’avoir un ratio occasions/buts plus élevé. » Il rappelle aussi l’importance de l’unité au sein du groupe : « Qui permet, quand on fait un match difficile, de ne pas perdre, et quand on fait un bon match, de gagner. »



Le nouveau coach bastiais a tout de même rappelé l’évidence d’un recrutement et d’un renforcement de l’équipe à différents postes, se laissant les semaines précédant le mercato pour observer l’évolution de ses joueurs avec le changement de direction.



Le groupe bastiais :

Olmeta, Placide ou Fabri, Roncaglia, Guidi, Guevara, Ariss, Menadyer, Tomi, Etoga, Vincent, Sebas, Karamoko, Zilliox, Zaouai, Basset, Janneh, Petrignani, Aiki, Blé.



L’adversaire : FC Annecy

Le FC Annecy émarge à la 12ᵉ place du championnat de Ligue 2 avec 16 points. Les Savoyards n’ont pas gagné depuis trois rencontres ; l’intention de se relancer face à des Bastiais en très mauvaise posture sera dans les esprits.