CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Le Sporting Club de Bastia a un nouvel entraîneur : Réginald Ray de retour 15/11/2025 MSL - Le GFCA Volley punit Narbonne (3-0) 15/11/2025 ​La Ligue corse d’Athlétisme lance la Squadra Corsa Ghjuventù di Trail 15/11/2025

Le Sporting Club de Bastia a un nouvel entraîneur : Réginald Ray de retour


La rédaction le Samedi 15 Novembre 2025 à 22:07

Le Sporting Club de Bastia a officialisé l’arrivée de Réginald Ray au poste d’entraîneur principal de l'équipe professionnelle. Un choix assumé pour tenter de « redresser la dynamique sportive » et guider l’équipe vers « le maintien », selon les mots du club.



Réginald Ray (en noir au centre)) du temps où il était encore au Sporting avec Frédéric Hantz: Il retrouve l'Igesa dès ce lundi (Archives CNI)
Réginald Ray (en noir au centre)) du temps où il était encore au Sporting avec Frédéric Hantz: Il retrouve l'Igesa dès ce lundi (Archives CNI)

Réginald Ray est officiellement nommé entraîneur du SC Bastia depuis ce 15 novembre 2025. Cette nomination intervient dans un contexte difficile pour le club bastiais, lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement sept points et huit longueurs de retard sur le premier non relégable.

Ray connaît bien le club pour y avoir été l'adjoint de Frédéric Hantz entre 2010 et 2014. Il avait également brièvement été entraîneur principal du SC Bastia en 2017, mais son passage avait été écourté en raison du dépôt de bilan du club.

Son objectif principal est de sauver le Sporting de la relégation. Il succède à Benoît Tavenot, limogé il y a deux semaines, et à Michel Moretti, qui assurait l'intérim. Ray a été préféré à d'autres candidats comme Laurent Peyrelade et Hakim Malek.

Il sera présenté à la presse lundi après avoir dirigé son premier entraînement.






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos