Le Sporting Club de Bastia a un nouvel entraîneur : Réginald Ray de retour

Réginald Ray est officiellement nommé entraîneur du SC Bastia depuis ce 15 novembre 2025. Cette nomination intervient dans un contexte difficile pour le club bastiais, lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement sept points et huit longueurs de retard sur le premier non relégable.



Ray connaît bien le club pour y avoir été l'adjoint de Frédéric Hantz entre 2010 et 2014. Il avait également brièvement été entraîneur principal du SC Bastia en 2017, mais son passage avait été écourté en raison du dépôt de bilan du club.



Son objectif principal est de sauver le Sporting de la relégation. Il succède à Benoît Tavenot, limogé il y a deux semaines, et à Michel Moretti, qui assurait l'intérim. Ray a été préféré à d'autres candidats comme Laurent Peyrelade et Hakim Malek.



Il sera présenté à la presse lundi après avoir dirigé son premier entraînement.

