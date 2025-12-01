Coupe de France : face à Château-Malo (R3), le Sporting ne veut pas faire l’impasse sur la compétition

Un 7e tour de Coupe de France face aux Bretons de l’US Château Malo (R3), synonyme de pause dans un championnat de Ligue 2 plus que tumultueux pour les Bastiais ? Si les six divisions d’écart donnent un large statut de favoris aux Turchini, pas question de se déplacer en Bretagne les mains dans les poches, précise d’entrée le coach Michel Moretti : « Il ne faut pas négliger cette équipe et attaquer le match comme contre une équipe de Ligue 2, et faire valoir notre supériorité qui est flagrante avant le match et que l’on doit retrouver sur le terrain. »



Autrement dit, face à un adversaire qui n’a pas le calibre d’une Ligue 2, ses joueurs doivent pouvoir montrer de quoi ils sont capables : « Ce sera l’occasion pour notre secteur offensif de se mettre en avant et d’enclencher une dynamique après le match de Reims. Sur ce match de Coupe, on va être exigeants sur le contenu, c’est certain. »



Côté effectif, le coach bastiais devra composer avec les blessés et l’absence des internationaux : « On va mettre les 18 meilleurs sur la feuille de match pour remporter ce tour-là. » Car si la tentation de délaisser la Coupe de France pour se concentrer et mettre toutes ses forces dans le maintien en Ligue 2 est grande, ce n’est pas la philosophie de Michel Moretti : « On est là pour gagner le match. La victoire, quoi qu’il arrive, permet de discuter autrement la semaine. Une victoire à l’arraché, c’est toujours mieux qu’une défaite. »



Pour l’entraîneur bastiais, « il n’est pas question de faire l’impasse sur la compétition. » L’objectif est d’enclencher une dynamique de victoire et de l’entretenir avant un déplacement à Annecy, vendredi 21 novembre : « Si on passe ce tour tranquillement, ce sera une bonne façon de préparer Annecy. À l’inverse, on peut se mettre de travers si on fait n’importe quoi. Après, on se projettera. »



Ce jeudi, la conférence de presse d’avant-match a aussi été l’occasion d’aborder le dossier des renforts de l’effectif et de l’arrivée d’un nouvel entraîneur depuis le limogeage de Benoît Tavenot : « Il faudrait réajuster sur certains postes, mais il y a assez de talent pour aller gagner un match de Coupe de France. Il faut une prise de conscience et de responsabilité. » Concernant son successeur, celui qui pourrait jouer samedi son dernier match comme intérimaire indique : « J’accompagnerai au mieux l’entraîneur qui va arriver. Peu importe qui viendra, on travaillera de la même façon avec lui. »