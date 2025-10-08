Flottille pour Gaza : le bateau de la militante corse Isaline Amalric-Choury arraisonné par Israël

Le Conscience, à bord duquel Isaline Amalric-Choury avait pris place il y a une semaine depuis le sud de l’Italie, a été intercepté ce mercredi matin par la marine israélienne, au large de la bande de Gaza, aux côtés de neuf autres navires de flottille pour Gaza coordonnée par la coalition Global Sumud Flotilla.
Fille de Maurice Choury et nièce de Danielle Casanova, deux grands noms de la Résistante, Isaline Amalric-Choury, était partie avec quelques jours de retard sur le reste du convoi, déjà arraisonné la semaine dernière par Israël. Selon Global Sumud Flotilla le Conscience transportait un peu plus de 90 passagers — parmi lesquels des journalistes, des médecins et des militants — dans le cadre d’une mission humanitaire visant à acheminer médicaments, matériel médical et produits de nutrition vers les hôpitaux de Gaza, soumis depuis des mois à un blocus israélien renforcé.
Dans une vidéo diffusée sur Instagram après son arrestation, Isaline Amalric-Choury, 82 ans, dénonce une arrestation illégale. « Nous sommes sept citoyens français à bord du Conscience. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été arrêtés illégalement en mer et kidnappés par les forces israéliennes d'occupation. Nous lançons un appel à nos camarades, amis et familles, pour qu'ils fassent pression sur le gouvernement français et qu'ils demandent notre libération au plus vite. Également, que le Président arrête sa complicité avec le génocide », y déclare-t-elle.
À Ajaccio, l’annonce de l’arraisonnement du Conscience a suscité une vive émotion au sein de l’association Corsica Palestina, dont Isaline Amalric-Choury est une militante de longue date. « Une fois de plus, des droits humains et des droits internationaux ont été bafoués. Nous sommes très en colère et indignés face à ce qui se passe et face à la non-réaction des gouvernements face à cette situation et ces kidnappings illégaux », déplore Thomas Santoni, le président de l’association, indiquant avoir contacté le ministère des Affaires étrangères et le consulat français à Tel-Aviv, et se disant « inquiet » pour la militante avec qui Corsica Palestina est restée en contact jusqu'au bout. « C’est quelqu’un qu’on connaît très bien, dont on connaît la combativité, et nous avons évidemment peur pour elle quand on connaît les tortures qui sont infligées par Israël et ceux qu’il kidnappe », appuie-t-il.
Un rassemblement exceptionnel est prévu ce mercredi soir devant la préfecture d’Ajaccio, aux côtés d’autres associations. « Nous demandons non seulement une action forte et ferme, mais aussi une libération immédiate et sans condition », indique le président de Corsica Palestina.
Cette nouvelle interception de la marine israélienne intervient quelques jours seulement après celle d’une précédente flottille, au sein de laquelle se trouvait la militante suédoise Greta Thunberg. Les passagers de ce convoi avaient été expulsés lundi par Israël, affirmant avoir subi de mauvais traitements après leur arrestation.
Selon Global Sumud Flotilla, les navires transportaient pour environ 110 000 dollars d’aide humanitaire, notamment des médicaments, du matériel respiratoire et des produits de nutrition destinés aux hôpitaux de Gaza, où la situation demeure critique.
