​Une flottille à destination de Gaza est partie d’Ajaccio

« Viva Corsica, viva Palestina ! » C’est sous les cris et encouragements d’une cinquantaine de personnes, appartenant à divers mouvements tels que la Freedom Flotilla Coalition, Thousand Madleens pour Gaza et Young Angry Women, le Collectif Corse pour une Paix juste et durable au Proche-Orient et des Amis de Danielle Casanova et Corsica Palestina, que la flottille pour Gaza a pris le départ du port d’Ajaccio ce vendredi après-midi. Après avoir embarqué au niveau de la plage Saint-François, grâce à des annexes, les bateaux vont maintenant prendre le large à destination de l’Italie.



Dans chaque voilier, de l’aide humanitaire et de la nourriture pour tenter d’aller ravitailler l’enclave palestinienne comme l’explique Elodie Tomi, à l’initiative du mouvement en Corse. « Ces bateaux, avec 8 à 10 personnes à bord, vont se rendre à un point de ralliement international avant d’aller à Gaza. Il y a de l’aide médicale d’urgence, mais c’est une action symbolique. On y va surtout pour tenter de lever un blocus. Il faut savoir que tout autour de Gaza, il y a de l’aide humanitaire qui attend de pourvoir entrer dans l'enclave palestinienne. L’intérêt c’est surtout de pouvoir ouvrir un couloir humanitaire », souligne-t-elle avant d’expliquer les difficultés de la mission, notamment d’ordre sécuritaires : « Il y a eu des sabotages dans toutes les organisations sur tous les bateaux. Il y a plein de choses terribles qui se passent ».



"Si les méditerranéens ne se soutiennent même entre eux, on va soutenir qui ?"



Sur une question qui divise sur l’île, notamment après la reconnaisse officielle de la Palestine par l’Assemblée de Corse en juin dernier, Elodie Tomi recadre : « On partage quand même une mer avec la Palestine. Si les méditerranéens ne se soutiennent même entre eux, on va soutenir qui ? S’il nous arrive quelque chose en Corse, qui nous soutiendra ? ». Après pris le départ du port Tino Rossi, les voiliers ont ensuite embarquer une quarantaine de personnes depuis la plage Saint-François et les annexes disposées sur place.



Un bateau plus grand devait également prendre la mer ce dimanche mais a dû renoncer en raison de problèmes techniques. Parmi les personnalités qui devaient y embarquer, Isaline Choury-Amalric, nièce de la résistante Danielle Casanova et nièce du résistant Maurice Choury. Loin d'être découragée par cette avarie, elle rejoindra pour sa part finalement un autre bateau directement en Italie afin de prendre la mer vers Gaza. « Depuis que j’ai dix ans, on m’a appris les valeurs fondamentales humaines. J’ai tout cet ADN transmis par ma famille qui fait que je dois aller là-bas. Je l'ai fait toute ma vie dans ma lutte contre l'antisémitisme, après-guerre. Depuis deux ans, sans relâche, avec ma participation au collectif pour une paix juste et durable au Proche Orient », souffle-t-elle. Depuis plusieurs jours, des départs ont été donnés depuis Barcelone, Marseille, Gènes mais aussi Tunis.