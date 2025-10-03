CorseNetInfos
Depuis Ajaccio, des associations réclament une protection de la flottille pour Gaza


MP le Jeudi 2 Octobre 2025 à 20:28

Ce jeudi soir, devant la préfecture de Corse, Corsica Palestina, le Collectif corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient et Per a Pace ont organisé un rassemblement pour dénoncer l’arraisonnement par la marine israélienne de navires de la flottille pour Gaza. Les associations réclament une protection pour la flottille et interpellent l’État français sur la situation de ses ressortissants engagés dans cette mission humanitaire, et notamment d'Isaline Amalric-Choury, militante insulaire de 83 ans, embarquée sur l’un des bateaux.



Alors que la marine israélienne a arraisonné plusieurs navires de la flottille pour Gaza Global Sumud Flotilla,et arrêté ceux qui étaient à leur bord au cours de la nuit dernière, les associations Corsica Palestina, le Collectif corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient, et Per a Pace organisaient un rassemblement à Ajaccio, devant la préfecture de Corse, ce jeudi soir. Une manifestation qui avait à la fois pour objectif de dénoncer « les nouvelles de Gaza qui dépassent l'horreur » mais aussi de réclamer une protection de la flottille, présentée comme une « mission pacifique et non violente d’aide humanitaire ».
 
Une demande sur laquelle les associations entendent d’autant plus appuyer qu’Isaline Amalric-Choury a pris place à bord de l’un des quelque 40 navires de la flottille. Nièce de Danielle Casanova et fille de Maurice Choury, deux grands noms de la Résistance, la militante insulaire de 82 ans a en effet embarqué sur le Conscience mardi dernier depuis le sud de l’Italie. « Son bateau étant parti un peu plus tard, il n’est pas encore arrivé dans la zone où Israël arraisonne les navires et kidnappe leurs occupants, donc pour l’instant sa sécurité est assurée », confie Thomas Santoni, le président de Corsica Palestina. Durant le rassemblement, les associations ont d’ailleurs réussi à joindre Isaline Amalric-Choury par téléphone. « Elle va bien et garde le moral et la combativité. Elle nous a fait passer un message d’espoir », rapporte Thomas Santoni.
 
Il indique par ailleurs que les organisations ont rencontré le directeur de cabinet du préfet de Corse mercredi, afin de lui faire remonter leurs revendications concernant la protection de la flottille et des ressortissants français. « Nous souhaitions lui dire que, comme cela a été le cas pour l’Espagne et l’Italie, il faut que la Marine nationale soit présente pour permettre de protéger les personnes qui sont à bord de ces bateaux. Et puis, dans le cas où ils seraient, et c’est ce qui est en train de se passer, kidnappés par l’État d’Israël, il faut que le maximum soit fait, que la réaction soit à la hauteur de cet acte illégal, surtout pour les ressortissants français, et notamment pour Isaline Amalric-Choury », précise-t-il.
 
« De son côté, le Quai d’Orsay assure que tous leurs ressortissants seront aidés, mais en expliquant quand même que ces gens sont partis en connaissant les risques », s’agace-t-il par ailleurs, « Nous avons donc un travail à faire pour expliquer que le problème, ce ne sont pas les gens qui sont partis faire de l’humanitaire sur les bateaux, mais l’État d’Israël qui commet un génocide, et qui surtout kidnappe des gens en mer alors qu’il n’en a pas le droit, le tout dans un blocus illégal ». Et de conclure : « La reconnaissance de l’État de la Palestine par la France, c’est une étape, mais ce n’est pas suffisant ».





