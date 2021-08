Fin du fonds de solidarité : l'accueil mitigé des professionnels corses

Si Bruno Le Maire justifie l’arrêt du dispositif par une croissance nationale plus que satisfaisante – elle devrait atteindre 6 % sur l’année 2021 – le constat n’est pas partagé par Charles Zuccarelli : « je doute qu’en Corse nous ayons des chiffres aussi bons ». Un doute expliqué selon lui par la forte dépendance de l’économie insulaire au tourisme, estimé à près de 30 % du PIB corse.Avec une saison en demi-teinte « ayant réellement débuté vers la mi-juillet » selon Charles Zuccarelli, le manque à gagner sera important pour la suite de l’année. « Si les entreprises liées au tourisme ne font pas une bonne saison c’est autant de retombées indirectes qui sont perdues pour l’ensemble de l’île, pour le reste de l’hiver. Quand on parle de 30 % de PIB, on parle de retombées directes, mais il faut penser aussi aux indirectes, aux investissements faits par les professionnels du tourisme pour préparer la saison d’après ou pour vivre tout l’hiver, tout simplement » expose Charles Zuccarelli.L’objectif maintenant est de garantir l’arrière-saison. « Nous aurions aimé que le dispositif soit prolongé pour garantir une certaine stabilité dans les derniers mois de la saison » explique Bernard Giudicelli. S’il va tout de même permettre de soutenir les entreprises les plus en difficulté, la plus grande crainte ne vient pas de tel ou tel dispositif d’aides, mais plutôt de l’incertitude de la situation sanitaire qui semble s’améliorer en France. Au contraire de certains pays étrangers, pourtant plus en avance sur la vaccination comme Israël.