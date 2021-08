Plan France Relance : La Corse demande à Olivier Dussopt de tenir compte de la réalité insulaire

Dans la foulée, le président de la CCI de Corse, Jean Dominici, a fait trois propositions au ministre.



La première concerne le traitement du Mur de dettes. La CCI demande de transformer au cas par cas les aides directes, de refinancer les entreprises grâce à des prêts participatifs et d'allonger les durées de remboursement. Autre point important, le retraitement des dettes sociales pour tenir compte de la dépendance de l’économie insulaire au tourisme. « il n’est pas juste que seules les ZTI (Zones touristiques Internationales définies à l'article 242 de la loi MACRON) aient pu bénéficier de l’extension du dispositif d’exonération », indique Jean Dominici. Une extension dont n’a pas bénéficié la Corse.



Deuxièmement, la CCI a demandé une aide en ingénierie de projet pour permettre aux TPE et PME qui composent l’essentiel du tissu économique insulaire, d’être outillées au mieux pour pouvoir candidater aux différents dispositifs inclus dans le Plan France Relance. D’autant plus que la durée pour candidater a rétréci. « Il faut donner à nos entrepreneurs les moyens techniques et financiers qui leur manquent pour finaliser ou monter leurs dossiers de candidature. Nous insistons depuis l’année dernière, car nous sommes sollicités de toutes parts et seuls, nous sommes bien démunis pour y répondre », plaide Jean Dominici.



Troisièmement, l’accélération de la réforme des institutions consulaires spécifiques à la Corse prévue dans l’article 46 de la loi PACTE. La réunification des trois CCI de Corse étant faite, le rapprochement avec la Chambre de Métiers et d’Artisanat étant acté, « il est grand temps de coordonner l’ensemble des instituions économiques locales sous l’égide du statut particulier de la Corse, de la loi NOTRe et du SRDE2I (Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation), de la Collectivité de Corse et de son rôle de chef de file dans tous nos domaines d’interventions », affirme le président de la CCI de Corse qui ajoute « Il est temps de se dépêtrer de ces mille-feuilles institutionnels qui minent et entravent nos actions ».



Des recommandations auxquelles, semble-t-il, le ministre a prêté une oreille attentive puisqu’au sortir de la réunion, les équipes de la CCI de Corse se sont dites « satisfaites par la réponse favorable à nos attentes », tout en gardant une pointe de scepticisme, concluant l’échange par un « On verra bien ! » jeté au loin.