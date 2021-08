Le ministre Olivier Dussopt en Corse pour mesurer la mise en œuvre du Plan France Relance

Accompagné tout au long de la matinée par les députés nationalistes Jean-Félix Acquaviva et Michel Castellani, et le maire de Corte, Xavier Poli, le ministre a été rejoint par les acteurs du monde socio-professionnel, les présidents des Chambres d’Industrie et de Commerce de Corse. Et, pour la réunion prévue en fin de matinée, le président de l’Exécutif de Corse, Gilles Simeoni. L’ombre d'un doute avait plané sur sa présence du fait, murmurait-on, d'un énième couac de la Préfecture, mais il a rejoint la réunion qui s’est tenue à huis-clos au cœur des bureaux de la présidence de l’Université de Corse. Olivier Dussopt avait précisé dans une interview donnée à nos confrères qu’il n’avait « pas prévu, à ce stade, d’entretien avec tel ou tel élu, et donc avec le président Simeoni. S’il le souhaite, je suis évidemment à sa disposition, dès aujourd’hui ou dans les semaines qui suivront ». C’est chose faite pour les deux responsables politiques qui ont pu échanger sur les quatre sujets mis à l'ordre du jour par le président de l'Exécutif corse. D'abord, le maintien des moyens matériels et humains de la Douane en Corse, ensuite la mise en place d'une Commission mixte Élus insulaires-État concernant le maintien des services publics dans les zones rurales et de montagne. Gilles Simeoni a également insisté, avec les acteurs socioéconomiques, sur la nécessité "d’adapter le plan France Relance aux spécificités économiques et sociales de l’île, d’articuler et de renforcer l’ensemble des dispositifs que ce soit le Plan de relance, le PTIC, le CPER ou les Programmes européens " . Enfin, il a rappelé "la nécessité d’un statut fiscal et social et d’un statut d’autonomie de plein droit et de plein exercice pour la Corse".