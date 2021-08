Le Covid n'a pas eu raison du tourisme en Corse : en juillet 1 384 704 passagers ont débarqué sur l'ile

En juillet 2021, les ports et aéroports de Corse ont enregistré un flux de 1 384 704 passagers contre 966 214 en 2020. Une hausse de la fréquentation confirmée par les différentes compagnies de transport insulaires.



La Corsica Ferries constate une hausse de 20 % de personnes transportées vers la Corse par rapport à juillet 2020. À la Corsica Linea, le directeur commercial et marketing Pierre Manguy est enthousiaste : « en juillet nous sommes sur un remplissage moyen qui progresse de plus de 10 % par rapport à juillet 2020. C’est un mois réussi et en ajoutant août nous pensons transporter plus de passagers que l’année dernière ». Selon les chiffres des CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), les ports de Corse ont enregistré un flux de 664 935 passagers en juillet 2021, soit une augmentation de 33 % par rapport à juillet 2020.



Côté aérien, la tendance se confirme. En juillet 2021 les aéroports insulaires ont vu transiter 719 769 passagers contre 467 338 en juillet 2020. Soit une augmentation de 54 % selon les chiffres des CCI de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Rien que sur l’aéroport de Bastia, Air Corsica a vu son nombre de passagers augmenter de 10,54 % quand Air France et Volotea ont transporté 29 % de passagers supplémentaires par rapport à 2020. Easyjet Europe explose les compteurs en affichant une augmentation de 145 % de passagers transportés, soit 35 866 personnes.