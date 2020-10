Festival : soirée d’ouverture du Lisula CineMusica de Balagne

C’est une belle journée d’ouverture qui a permis de débuter la 3édition du tout nouveau festival de Balagne, Lisula CinéMusica ( lire ici sur CNI ). A l’initiative de Cecce Acquaviva, Alain Rémond et Claudine Cornillat, 5 jours sont consacrés au cinéma et à la musique. Comme nous le précise les trois organisateurs : « Cette jeune manifestation s’adresse à tous les âges et s’affranchit des barrières entre les genres, comédies musicales, documentaires, biopics, films d’animation ou ciné-concerts, pour découvrir de nouvelles œuvres ou revisiter les grands classiques… » Et ce n’est pas la programmation de ce mercredi 21 octobre qui les fera mentir. Il y en avait pour tous les âges et tous les goûts dès 14h au Fogata avec la projection du dessin-animé Les Trolls 2, véritable comédie musicale animée et déjantée. A 16h les fans des Beatles se sont régalés avec Yesterday, la comédie romantique « so british » de Danny Boyle. A 18h30 était proposé le formidable documentaire du journaliste François Armanet, Haut les Filles, 60 ans de rock féminin à travers le portrait de 10 chanteuses.Enfin, à 21h, le réalisateur ajaccien Frédéric Farrucci revenait au Fogata présenté La Nuit Venue en ouverture. Son film sorti le 15 juillet dernier a beaucoup fait parler de lui cet été. C’est une cinquantaine de personnes, dont Angèle Bastiani maire de L'Île Rousse, qui étaient encore là hier soir pour suivre les aventures de Jin, chauffeur VTC et de Naomi, call-girl dans un Paris noctambule et interlope. Un choix judicieux pour Lisula CineMusica tant la musique « est un personnage à part entière » comme l’expliquait le réalisateur. « J’ai même rajouté la scène du concert pour mettre Rone à l’image dans le film. Ça a été une chance énorme de travailler avec lui. Sa musique m’inspire beaucoup, je le pensais inaccessible, il a immédiatement adhéré au projet. Je remercie mes deux productrices qui ont tout fait pour qu’on se rencontre. Le film, sans lui, n’aurait pas été le même » nous explique Frédéric. L’artiste Rone fait effectivement une bande son remarquable qui colle parfaitement à l’univers de ce film noir. Il a d’ailleurs obtenu un prix de la meilleure musique originale au Festival de Saint Jean de Luz alors que Frédéric Farrucci obtenait celui du meilleur réalisateur.Lisula CinéMusica se poursuit ce jeudi, toujours au Fogata, avec :de Tom Harper (2018). Ce film drôle et touchant nous raconte avec tendresse l’obsession de Rose-Lynn, à peine sortie de prison, pour quitter Glasgow en Ecosse et devenir chanteuse de country à Nashville dans le Tennessee.de Gurinder Chada (2019). En Angleterre en 1987, Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville qui n’échappe pas à un difficile climat social. Sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers deLe festival se poursuit jusqu'à dimanche. Programme complet sur le site de Lisula Cinémusica.