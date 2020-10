Lisula : de belles têtes d'affiche pour la 3e édition de CineMusica

Créée en 2018, cette jeune manifestation, ancrée en Balagne, s’adresse à tous les âges et s’affranchit des barrières entre les genres, comédies musicales, documentaires, biopics, films d’animation ou ciné-concerts, pour découvrir de nouvelles œuvres ou revisiter les grands classiques.

Plusieurs évènements rythmeront ces rencontres musicales et cinématographiques comme la séance d’ouverture prévue Mercredi 21 octobre à 21 heures en présence de Frédéric Farruci, réalisateur et scénariste originaire d’Ajaccio, qui sera présent pour présenter son dernier film, La Nuit Venue.



Showcase Barbara Carlotti : concert et cinéma

Un autre moment fort du festival sera le showcase de Barbara Carlotti prévu samedi 24 octobre à 20H45Accompagnée de son guitariste, Barbara reviendra sur la scène du Fogata pour interpréter plusieurs chansons extraites de son nouvel album Corse, île d’amour .



Pour la première année une compétition de courts métrages

10 court-métrages ayant la musique pour thème et sélectionnés parmi les 113 reçus seront soumis au vote d’un jury, présidé par Barbara Carlotti, et au vote du public.



Une projection exceptionnelle dans l’église des moines de l’Ile Rousse

Le pouvoir du gospel a rarement été aussi bien transmis, et tout autant qu'un spectacle, il s'agit d'un office religieux de la communauté baptiste réunie dans une église pour écouter une des leurs. Cette projection exceptionnelle aura lieu dans l’église Des Moines d’Ile Rousse pour recréer l’ambiance de ce concert mythique qui donnera l’album de gospel le plus vendu de tous les temps. amedi 24 octobre à 16 heures



Et pour clôturer, en avant- première

Dimanche 25 octobre à 18h The Singing Club de Peter Cattaneo avec Kristin Scott Thomas (sortie du film 4 novembre 2020)

En 2011, des soldats britanniques sont envoyés en mission à l’étranger. Leurs compagnes décident de créer une chorale pour conjurer leur tristesse et leurs angoisses en faisant swinguer leur quotidien. Ce film célèbre avec force le pouvoir émotionnel de la musique . Par le réalisateur de the Full Monty