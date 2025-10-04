Festival Arte Mare à Bastia - Élisa Timotei expose l’amour, Laetitia Brighi le danse

Philippe Jammes le Samedi 4 Octobre 2025 à 08:04

La 43e édition du Festival du film et de la culture méditerranéenne Arte Mare s’est ouverte ce samedi à Bastia. La soirée inaugurale a mis en avant deux artistes insulaires : la photographe Elisa Timotei et la danseuse Laetitia Brighi.Toutes deux ont présenté leur travail devant le public du festival, marquant ainsi le début d’une programmation sur le thème de « L’amour, l’amour, l’amour » que l'on peut apprécier actuellement au Spaziu Charles-Rocchi de Biguglia puis dès la semaine prochaine au cinéma "Le Régent" de Bastia. Corse Net Infos les a rencontrées.