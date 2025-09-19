Pour sa 43e édition, le festival Arte Mare zoome sur l’amour

Philippe Jammes le Vendredi 19 Septembre 2025 à 07:32

Ce jeudi 18 septembre, à quelques jours de l’ouverture de cette édition 2025, du 3 au 18 octobre, les organisateurs de cette manifestation pluriartistique ont levé le voile sur la programmation. Thème cette année : « L’amour, l’amour, l’amour ».