Pour sa 43e édition, le festival Arte Mare zoome sur l’amour

« Oui, l’amour. Le petit Cupidon ailé qui ne ménage pas ses flèches et les adresse avec une belle équité à tout un chacun et chacune. C’est décidé, il volettera sur la 43ème édition du festival, sous un ciel d’opérette, nuées roses et papillons » annonce Michèle Corrotti la présidente de l’association. « Ne cherchez pas de tragédie, de drame, ni même de mélo, ce qui nous tient à cœur, c’est la douceur, l’amour naissant qu’il soit coup de foudre, éclosion lente du sentiment ou cristallisation jusqu’au happy end ».
Ouf ! voilà qui va faire un bien fou en cette période où tout s’accélère dans le mauvais sens, où la guerre, les faits divers sordides font le miel des chaines info. Et l’affiche de cette édition annonce la couleur, même si une photo en noir et blanc de l’inoubliable chef d’œuvre de de Marcel Carné « Quai des brumes » sorti en 1938. « Nous allons célébrer les beaux yeux de Michèle Morgan, le couple mythique d’Un homme et une femme de Claude Lelouch, le baiser encore muet dans The Kiss de Jacques Feyder en 1929 et les milliers de baisers plus sonores et moins conventionnels qui l’ont suivi » poursuit M. Corrotti.
Amour, vous avez dit amour ?
Un festival de l’amour qui va se décliner en autant de coups de foudre cinématographiques, d’expos séduisantes, de livres romanesques.
Le 7e art se scindera en compétition méditerranéenne, 7 films réalisés en 2024 et 2025, la compétition corse (10 films), la compétiton des écoles (7 films), le panorama (22 films) et la thématique (8 films). Côté expositions, celles d’Elisa Timotei, « L’Amour dur.e » et la collective de la Galerie Noir et Blanc, place du marché de Bastia. En littérature, les prix Ulysse seront remis à Jérôme Ferrari pour l’ensemble de son œuvre, et à Monica Acito pour son 1er roman « Uvaspina ». Très nombreux, les invités. Parmi eux Claude Lelouch (invité d’honneur), Raphaël Acloque, Pascal Elbé, Charles Nemes, Fabien Gorgeart, Amine Adjina, Erige Sehiri, Julie Allion, Christine Détrez, Alexandre d’Oriano, Jan Ollé Laprune, Gaya Jiji, Mélissa Drigard …. On vous laisse quelques surprises !
Ce flot d’amour déversé par Arte mare inondera plusieurs lieux : Cinéma Le Régent à Bastia, centre culturel L’Alb’Oru, Spaziu Culturale Carlu Rocchi à Biguglia, galerie Noir et Blanc.
Au menu aussi conférences, débats, rencontres, masterclass coordonnées, présentées par les habituels cadors Denis Parent, Christophe Bourseiller, Laurent Delmas, François Campana, Dominique Landron, Zoé Mathieu, Béatrice Castoriano et Jean Ollé-Laprune.
En ouverture, le vendredi 3 octobre à l’Alb’oru, une chorégraphie de Laetitia Brighi sur la musique « L'amour, l'amour, l'amour » de Mouloudji puis le film « Les aigles de la république » de Tarik Saleh (Suède 2025).
En clôture, toujours à l’Alb’Oru le 11 octobre : L’auteur compositeur interprète Damien Verdi présentera, en acoustique, un répertoire poétique, en hommage au cinéma. Il sera accompagné au piano par Battista Acquaviva Balli, 16 ans. Suivra la projection de la fiction « C'est quoi l’amour ? » de Fabien Gorgeart (France 2024).
Pour en savoir beaucoup plus c’est ICI.
-
Saint-Florent : un bateau à nouveau touché par un incendie
-
A màghjina - A ghjesgia di Sant’Antone, affacciata nant’à l’argentu di u mare
-
U tempu in Corsica
-
Contrôleur aérien endormi à Ajaccio: le parquet ouvre une enquête pour "mise en danger"
-
Bastia : un concert caritatif pour soutenir la recherche sur le cancer du cerveau