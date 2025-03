Extraction de Nickel sur les plages du Cap - "On souhaite que ce projet s'arrête là..."

- La position du Conseil exécutif fait écho à la motion déposée par le groupe majoritaire votée à l'unanimité de l'assemblée de Corse le 29 novembre 2024. En effet, pour le Conseil, les conditions envisagées pour l'exploitation de ces ressources ne respectent pas les principes fondamentaux requis.- Il y a d'abord la nécessité de l'adhésion au projet des élus et des populations. Ici tout le monde est fermement opposé au projet totalement incompatible, de surcroît, avec le Padduc qui rejette les activités d'extraction minière sur le littoral et domaine public maritime. Il y a, enfin, les risques environnementaux et sanitaires ainsi que les impacts négatifs qui sont inévitables pour les écosystèmes marins et terrestres, sur le trait de côte, sur le domaine public maritime, sur la végétalisation des plages, et sur la qualité de vie des populations, et qui sont donc inacceptables.- L'objectif de notre présence aux côtés des maires et des populations de Nonza et Ogliastru, c'est de dire non à ce projet que l'on considère non opportun sur un secteur qui a déjà fortement été impacté par l'amiante. Aujourd'hui, on voudrait revenir pour essayer d'exploiter du nickel qui résiderait sur la plage... Pour nous, Office de l'environnement et Collectivité de Corse, c'est un "non" ferme et catégorique que nous portons en commun avec les maires et les populations. Et vraiment on souhaite que ce projet s'arrête là.- Nous avons été sans douteles derniers, à l'office de l'Environnement, à l'avoir fait. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons vu d'étude d'impact dans le projet qui a été présenté. Cela fait partie des aspects que j'ai mis tout de suite en exergue en leur disant " si vous venez nous rencontrer, vous allez certainement devoir nous donner quelques réponses au niveau environnemental". Mais il n'y en a aucune, si ce n'est que l'aspect financier et ça, on ne peut pas l'accepter.Un site unique au monde. Sous quelle forme? À partir de l'extraction qu'il souhaite en faire ? Du processus d'extraction. Mais quid du trait de côte, des galets de la plage de Nonza, de la configuration maritime où le parc marin a de grandes craintes, puisque ce sont des zones de reproduction de poissons ? Comment le site va-t-il se trouver, au plan environnemental, au bout de dix années d'exploitation ? J'invite l'entreprise qui m'avait dit lors de notre dernier entretien "Si la population est contre, on n'ira pas plus loin" . Nous sommes dans cette configuration aujourd'hui...- Dès les premiers frémissements du projet, on avait évoqué avec eux nos inquiétudes. Ils viennent d'ailleurs de faire savoir, par l'intermédiaire d'une note très précise (voir ci-dessous), qu'aucune étude environnementale n'a été faite à ce jour et que, si on voulait porter ce type de projet là, il faudrait quatre ou cinq ans d'études pour pouvoir le mener à bien. Mais au stade où l’on en est aujourd'hui et, vu la levée de boucliers engendrée par le projet, je demande instamment à l'entreprise de ne procéder à aucune étude sur les sites envisagés, cela éviterait bien des problèmes avec les populations et les maires concernés.