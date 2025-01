Projet d'extraction de nickel dans le Cap Corse : Nazione dénonce une opération "spéculative et prédatrice"

Non au « pacte colonial »

Sur le plan financier, le projet pourrait rapporter plus de 450 millions d’euros, selon Nazione, mais « certainement pas à la Corse », précise le mouvement. Jean-Marie Dominici, maire de Nonza, avait déclaré lors d’une interview accordée à Via Stella le 15 novembre 2024 : « Les royalties, pour le moment, sont pour l’État, puisque c’est le domaine public maritime. » Une situation que le mouvement juge inacceptable, surtout dans un contexte où « la Corse a été ruinée par des décennies de mauvaises orientations et de règlements administratifs et fiscaux français, favorisant les grands groupes et trusts étrangers au détriment d’une économie réelle et locale ».



Dans son texte Nazione rappelle également les conséquences d’une exploitation industrielle non maîtrisée, citant le « désastre industriel, environnemental et sanitaire de l’exploitation de la carrière d’amiante de Canari ». Le mouvement appelle donc à la vigilance et à la mobilisation afin d’empêcher ce qu’il considère comme une nouvelle menace pour l’île. « L’heure est à la vigilance la plus extrême pour que la Corse ne soit pas livrée à la seule logique d’intérêts extérieurs, afin de préserver ceux des générations futures », insiste le parti.



Dans un contexte international tendu autour de l’extraction des ressources naturelles, Nazione établit un parallèle avec la situation en Kanaky, où les populations autochtones ont refusé le « pacte nickel » proposé par l’État français, le qualifiant de « pacte colonial ». Le mouvement conclut en annonçant qu’il s’opposera « avec ses moyens à toute opération spéculative et prédatrice contraire aux intérêts collectifs du peuple corse » et se dit prêt à impulser « si nécessaire la mobilisation la plus large ».