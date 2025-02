Projet d’extraction de nickel dans le Cap Corse : l’Exécutif rappelle ses réserves avant une rencontre avec Aurania

C’est un projet d’exploitation qui fait débat. À l'occasion de la séance de questions orales de la session de ce jeudi 30 janvier à l’Assemblée de Corse, Serena Battestini, la conseillère territoriale de Core in Fronte, a interrogé l'Exécutif sur l’exploitation du nickel sur les plages d’Albu et Nonza, dans le Cap Corse. “C’est une société canadienne, immatriculée aux Bermudes, dénommée Aurania qui envisage cette action”, rappelle-t-elle. “Son président, Keith Barron, souhaite exploiter, pendant 10 ans, les minerais se trouvant, en particulier, sur la plage et sur les fonds marins de la plage de Nonza, liés à l’exploitation ancienne de la mine d’amiante de Canari [...]. Aurania envisage d’enlever puis traiter les galets, le gravier et le sable de Nonza afin d’en extraire le nickel, où le taux peut atteindre 50 voire 70 %. M. Barron chiffre les dépenses d’investissement à 13 millions d’euros et les gains minimaux à 10 millions d’euros par an pour une durée de 10 ans. Il considère la plage de Nonza comme l’un des 20 sites les plus prolifiques du monde.”



Précisant que “dans toutes ces interventions, aucune référence n’est faite à la protection environnementale, au devenir des sites et des populations”, et “qu'aucune indication ne concerne des retombées économiques et un intérêt industriel direct pour la Corse”, elle indique que son groupe “refuse sa logique mercantile”. “Nous ne sommes pas dans la loi de la jungle ni dans un remake de la ruée vers l’or en Californie au XIXe siècle. Par le passé, à l’Argentella ou contre les boues rouges, les Corses ont su se lever contre les atteintes environnementales et humaines qui les menaçaient. Nous refusons de subir des desseins qui inévitablement risquent de participer aux dérives mafieuses que subit notre pays.” Serena Battestini a ainsi demandé à l’Exécutif : “S’il s’avère que le projet de M. Barron soit purement spéculatif comme cela semble être le cas, pour alimenter l’industrie du fer ou automobile, serez-vous à nos côtés, avec d’autres, pour dénoncer cette situation faite à la Corse ?”