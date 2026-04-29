Des supers héros au grand coeur aux côtés des enfants à l'hôpital d'Ajaccio

Devant l’hôpital de la Miséricorde, un combat acharné se joue entre super-héros et super-vilains sous les yeux ébahis des enfants. Mais Captain America et Harley Quinn finissent par trouver un terrain d’entente et permettent à tous ces personnages issus des univers Marvel et DC Comics de se réconcilier avant de partir à la rencontre des petits Ajacciens. Un moment de magie offert ce mardi après-midi par l’association Super Héros Grand Cœur, qui intervenait pour la seconde fois au centre hospitalier d’Ajaccio.
Arrivés à bord de Harley Davidson, escortés par des véhicules de police, de pompiers et de gendarmerie toutes sirènes hurlantes, ou descendus du toit de l’établissement en rappel, les personnages ont ensuite multiplié les échanges, les photos et les câlins avec les enfants présents sur le parvis de l’hôpital, avant de rendre visite aux petits patients restés dans les chambres.
Arrivés à bord de Harley Davidson, escortés par des véhicules de police, de pompiers et de gendarmerie toutes sirènes hurlantes, ou descendus du toit de l’établissement en rappel, les personnages ont ensuite multiplié les échanges, les photos et les câlins avec les enfants présents sur le parvis de l’hôpital, avant de rendre visite aux petits patients restés dans les chambres.
« Le but de notre association, c'est d'offrir des parenthèses enchantées, des moments de bonheur un peu inédits, à des enfants qui en ont besoin, à des enfants hospitalisés, malades ou porteurs de handicap partout en France, et même à l'étranger puisque l'année dernière nous avons été sollicités par le centre hospitalier de Genève », explique Christophe Hernandez, alias Captain America, président de cette association montpelliéraine créée il y a quatre ans pour redonner le sourire aux enfants malades ou hospitalisés.
À l’origine de cette initiative, une expérience personnelle vécue par cet ancien policier du RAID et du GIPN. « Dans la vie on est sensible aux choses que quand on est impacté personnellement. Ma petite-fille Joyce est née très grande prématurée. À ce moment-là, on passe des heures dans les couloirs des hôpitaux, on voit d'autres enfants malades, tristes, des parents, mais aussi des soignants qui font ce qu'ils peuvent, et on se demande comment je pourrais faire quelque chose de bien pour ces enfants ? », raconte-t-il. C’est alors qu’une première expérience va lui donner l’idée de créer l’association. « Le hasard de la vie a fait qu'un copain qui travaillait déjà dans une association m'avait proposé de descendre en Père Noël du toit de l'Institut Saint-Pierre de Palavas. Et ça m'a donné une idée. Des contacts nous ont permis d'avoir nos premiers jolis costumes et nous avons organisé une première action sur le toit de l'hôpital de Montpellier. Quand nous avons vu la joie que cela générait, nous nous sommes dits que nous ne pouvions pas nous arrêter », sourit-il.
À l’origine de cette initiative, une expérience personnelle vécue par cet ancien policier du RAID et du GIPN. « Dans la vie on est sensible aux choses que quand on est impacté personnellement. Ma petite-fille Joyce est née très grande prématurée. À ce moment-là, on passe des heures dans les couloirs des hôpitaux, on voit d'autres enfants malades, tristes, des parents, mais aussi des soignants qui font ce qu'ils peuvent, et on se demande comment je pourrais faire quelque chose de bien pour ces enfants ? », raconte-t-il. C’est alors qu’une première expérience va lui donner l’idée de créer l’association. « Le hasard de la vie a fait qu'un copain qui travaillait déjà dans une association m'avait proposé de descendre en Père Noël du toit de l'Institut Saint-Pierre de Palavas. Et ça m'a donné une idée. Des contacts nous ont permis d'avoir nos premiers jolis costumes et nous avons organisé une première action sur le toit de l'hôpital de Montpellier. Quand nous avons vu la joie que cela générait, nous nous sommes dits que nous ne pouvions pas nous arrêter », sourit-il.
Autour du noyau initial composé de policiers, l’équipe n’a cessé de grandir au fil des années. « D’autres collègues, quelques infirmières, mais aussi des civils et, pour certains d'entre nous, certains de nos enfants nous ont également rejoints », souligne Christophe Hernandez. Aujourd’hui, une trentaine de bénévoles participent aux différentes opérations organisées dans les établissements hospitaliers partout en France. « L'équipe continue de grossir. Tous ceux qui ont un gros cœur sont les bienvenus », glisse-t-il encore.
Au-delà des interventions dans les hôpitaux, l’association répond aussi ponctuellement à des sollicitations de familles confrontées à des situations particulièrement difficiles. « Il arrive de temps en temps que nous soyons sollicités par des parents qui nous demandent si on peut venir participer à un anniversaire pour un enfant qui ne va pas bien. Quand on a la possibilité de faire, qu'on peut poser une demi-journée et lorsque ce n'est pas loin de notre base, nous organisons une descente en rappel sur l'immeuble en face du domicile du gamin, on fait venir les petits copains du quartier et on organise un petit goûter », confie Christophe Hernandez.
Le déplacement en Corse, comme l’ensemble des actions menées par l’association dans les hôpitaux partout en France, repose entièrement sur le soutien de mécènes et de partenaires. Costumes, déplacements, logistique ou encore organisation des spectacles, toutes les opérations sont financées grâce à ces aides. « Si l'équipe des Super Héros Grand Cœur a pu revenir en Corse, c'est d’ailleurs grâce à l'ACEF Méditerranée, à la Banque Populaire du Sud et à la Casden. Sans eux, on ne pouvait pas organiser ce joli moment aujourd'hui ici », tient ainsi à préciser Christophe Hernandez.
Après Ajaccio, les super-héros de l’association doivent désormais poursuivre leur tournée jeudi à Bastia, avec un nouveau rendez-vous prévu auprès des enfants hospitalisés du centre hospitalier de Falconaja à partir de 14 heures.
Le déplacement en Corse, comme l’ensemble des actions menées par l’association dans les hôpitaux partout en France, repose entièrement sur le soutien de mécènes et de partenaires. Costumes, déplacements, logistique ou encore organisation des spectacles, toutes les opérations sont financées grâce à ces aides. « Si l'équipe des Super Héros Grand Cœur a pu revenir en Corse, c'est d’ailleurs grâce à l'ACEF Méditerranée, à la Banque Populaire du Sud et à la Casden. Sans eux, on ne pouvait pas organiser ce joli moment aujourd'hui ici », tient ainsi à préciser Christophe Hernandez.
Après Ajaccio, les super-héros de l’association doivent désormais poursuivre leur tournée jeudi à Bastia, avec un nouveau rendez-vous prévu auprès des enfants hospitalisés du centre hospitalier de Falconaja à partir de 14 heures.
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