Des supers héros au grand coeur aux côtés des enfants à l'hôpital d'Ajaccio

Au-delà des interventions dans les hôpitaux, l’association répond aussi ponctuellement à des sollicitations de familles confrontées à des situations particulièrement difficiles. « Il arrive de temps en temps que nous soyons sollicités par des parents qui nous demandent si on peut venir participer à un anniversaire pour un enfant qui ne va pas bien. Quand on a la possibilité de faire, qu'on peut poser une demi-journée et lorsque ce n'est pas loin de notre base, nous organisons une descente en rappel sur l'immeuble en face du domicile du gamin, on fait venir les petits copains du quartier et on organise un petit goûter », confie Christophe Hernandez.

Le déplacement en Corse, comme l’ensemble des actions menées par l’association dans les hôpitaux partout en France, repose entièrement sur le soutien de mécènes et de partenaires. Costumes, déplacements, logistique ou encore organisation des spectacles, toutes les opérations sont financées grâce à ces aides. « Si l'équipe des Super Héros Grand Cœur a pu revenir en Corse, c'est d’ailleurs grâce à l'ACEF Méditerranée, à la Banque Populaire du Sud et à la Casden. Sans eux, on ne pouvait pas organiser ce joli moment aujourd'hui ici », tient ainsi à préciser Christophe Hernandez.



Après Ajaccio, les super-héros de l’association doivent désormais poursuivre leur tournée jeudi à Bastia, avec un nouveau rendez-vous prévu auprès des enfants hospitalisés du centre hospitalier de Falconaja à partir de 14 heures.

