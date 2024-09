Des super-héros au grand cœur offrent un spectacle grandiose aux enfants malades de l'hôpital d'Ajaccio

Spiderman, Batman, Captain America, Catwoman, Deadpool, Black Panther ou encore Harleyquinn, Dark Spiderman, Fatalis, et Thanos débarquent à Ajaccio. Les super-héros – et super vilains –issus des univers des films Marvel et DC Comics seront le 8 octobre à partir de 14h à l’hôpital de la Miséricorde et le 10 à l’IME A Casarella pour des évènements qui s’annoncent inoubliables. Une parenthèse enchantée offerte aux enfants hospitalisées, malades et en situation de handicap, ainsi qu’à leurs parents, par l’association Superhérosgrandcoeur, une structure créée en 2022 qui se mobilise pour organiser des spectacles inédits tout droit sortis de bande-dessinées dans des établissements médicaux pédiatriques aux quatre coins de la France.



À l’origine de cette initiative, l’histoire personnelle de Captain America, ou plutôt Christophe Hernandez, le président de l’association. En 2021, après la naissance de sa petite-fille, très grande prématurée, ce policier ex-membre du GIPN et du RAID doit se rendre durant de longs mois dans les hôpitaux de la région montpelliéraine. Une épreuve alourdie par les restrictions de la crise Covid qui lui fait réaliser le quotidien difficile et la solitude qu’expérimentent les petits patients des services de pédiatrie et leurs familles. Commence alors à trotter dans sa tête l’idée de trouver une façon de redonner le sourire à ces enfants et à leurs parents.