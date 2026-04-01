Des super-héros à l’hôpital : une vague d’émotion attendue à Ajaccio et Bastia

À la fin du mois d’avril, les centres hospitaliers corses vont vivre une parenthèse hors du commun. Le 28 avril à hôpital d’Ajaccio, puis le 30 avril à Bastia, des super-héros au grand coeur surgiront là où on les attend le moins : au chevet des enfants malades. Derrière le spectaculaire, une mission simple et essentielle : rendre, ne serait-ce qu’un instant, leur insouciance à ceux que la maladie a trop vite fait grandir.



Derrière les masques et les capes, il y a d’abord une histoire familiale. Celle de Christophe Hernandez et de son épouse Delphine. Tout commence en pleine pandémie de Covid-19. La fille aînée de ce policier, ex-membre du GIPN et du RAID, donne naissance à un bébé grand prématuré, dans un contexte particulièrement éprouvant. Isolement, angoisse, atmosphère pesante. Un jour, elle lâche une phrase qui résonne encore : elle en vient à espérer revoir des clowns à l’hôpital.



Pour Christophe, alors en mission à l’étranger, l’impuissance est totale. Mais une idée germe. Et si, au lieu des clowns, des super-héros venaient illuminer ces moments difficiles ? « On s’est dit qu’il fallait essayer de faire du bien, autrement », confie Delphine. L’association Superhérosgrandcoeur naît en 2022.



Très vite, le projet prend de l’ampleur. L’équipe compte aujourd’hui une trentaine de membres actifs - beaucoup sont issus des rangs de la police - , dont une quinzaine incarnent des figures emblématiques issues de l’univers des super-héros.



Le souci du détail est poussé à l’extrême : les costumes utilisés sont identiques à ceux des films. Une rareté en Europe, qui impose des exigences inattendues. « Il faut que tout le monde puisse rentrer dedans, même les doublures », glisse Delphine avec humour.