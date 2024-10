EN IMAGES - À Ajaccio, les super-héros redonnent le sourire aux enfants malades

L'arrivée des super-héros américains, accompagnés d'une dizaine de Harley Davidson du club ajaccien et encadrée par des policiers, a marqué le début du spectacle. Catwoman et Harley Quinn, jouant les "méchantes", ont ensuite cédé la place aux "gentils" Black Panther et Captain America, qui sont descendus en rappel du toit de l'hôpital pour affronter les vilains. L'ambiance était à son comble, et l'objectif principal était atteint : redonner le sourire aux enfants hospitalisés et leur permettre d’oublier les difficultés de leur quotidien.