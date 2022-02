Déploiement de la 5G en Corse : une consultation citoyenne et des positions opposées

Pour le collectif citoyen « Terra Libera, pour une Corse sans 5G et un monde vivant », si l’initiative est bonne, elle reste trop tardive. « Nous regrettons que cela se fasse un an et demi après le vote du dit moratoire », indiquent les membres du collectif.



« Nous regrettons aussi que le site ne propose aucun document qui contre balance la doxa officielle. Aussi, nous nous permettons de rajouter à l'attention du lecteur le fameux et très instructif "L'essentiel n'est pas dans l'essentiel" de l'élu municipal du Tarn Matthieu Amiech, qui avait répondu à l'Officiel "L'essentiel de la 5G" sorti par le gouvernement, à télécharger sur notre site. », ajoute le collectif. Terra Libera sollicite toutefois une « participation massive » à la consultation. « Plus nous serons nombreux plus nous ferons le poids. »