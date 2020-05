Deconfinement : nouvelle distribution gratuite de masques à Bastia

Mercredi dernier, la distribution se déroulait au Théâtre Municipal de Bastia, c’est cette fois sur la place St Nicolas, dans le kiosque à musique que l’équipe s’est installée. Aade et Stéphane sont encore là pour accueillir le public et donner un masque lavable et réutilisable aux bastiais. Leur listing est à jour et à midi, pas moins de 400 masques ont déjà été écoulés. Du côté de Lupinu, place Claude Papi, Julie et Régis ont eux déjà distribué 330 masques. « C’est plus que la semaine dernière, précise Aade, l’information est mieux passée cette fois et le bouche à oreille fonctionne. » La situation, dans le kiosque à musique, en plein milieu de la place n’est pas non plus étrangère à ce succès. « C’était même annoncé à la radio ce matin, au Forum d’RCFM. Du coup, on a du monde. On a même eu quelques “resquilleurs“ qui n’habitent pas Bastia mais franchement très peu. Ça se passe bien et avec le sourire ! » confirme Stéphane, toujours aussi accueillant.



Comme au théâtre la semaine dernière, tout est prévu : gel hydro-alcoolique, stock de masques lavables et réutilisables aux normes AFNOR, vérification de l’adresse et de l’identité. « Les couleurs sont toujours les mêmes, vous voulez orange ou gris ? » propose Aade à une femme venu récupérer son masque. Ça sera le gris.

Le Directeur général des services est passé les voir dans la matinée pour constater que cette opération, dans le cadre du déconfinement progressif mis en place par la municipalité, se déroule bien.