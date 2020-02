Déchets : 'Nous atteignons les limites", préviennent quatre intercommunalités de Corse-du-Sud

Pour parler de la problématique des déchets sur leurs territoires, c’est ensemble et soudés que se sont exprimés les quatre présidents de communautés de communes et d’agglomération, Laurent Marcangeli pour la CAPA, Valérie Bozzi pour la Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano, Henri Franceschi pour Celavu-Prunelli et François Colonna pour Spelunca-Liamone.

Unis dans un appel aux responsabilités de chacun face une crise des déchets qui dure et qui devient insupportable tant pour les représentants présents que pour les citoyens des communes concernées. Il y a encore quelques jours, un collectif des résidents de Saint-Antoine alertait sur les nuisances des ordures mises en balles sur le site placé en hauteur d’Ajaccio. Sur cette question, Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio et président de la CAPA s’est dit pleinement conscient des désagréments causés par cette situation en attirant l’attention sur une solution de crise qui ne devait être que provisoire. « En novembre dernier, il nous a été dit que jusqu’au 31 décembre il n’y aurait plus d’enfouissement des déchets. Nous avons donc remédié à cette crise en stockant les déchets sur le site de Saint Antoine comme nous nous y étions engagés auprès de l’État. Nous avons mis en balles les déchets de la CAPA mais aussi ceux des intercommunalités voisines, et ce afin d’éviter un amoncellement des ordures dans les rues de nos communes. Aujourd’hui, la situation durant les citoyens sont mécontents à juste titre ».



Le Syvadec s’était alors engagé à évacuer les balles vers des sites d’enfouissement. Or, la crise et les blocages perdurant, ce dernier n’a pu effectuer cette tâche. Le président de la CAPA a donc été contraint de rédiger une mise en demeure. « Cette mise en demeure est légitime à partir du moment où nous sommes adhérents du Syvadec, que nous payons avec nos concitoyens un service qui n’est plus effectué à savoir le traitement des déchets. La CAPA n’a en responsabilité normalement que la collecte et non le traitement ».

Les intercommunalités arrivent donc à saturation de l’espace de stockage pour certaines d’entre elles puisqu’après la mise en balles par la CAPA, celles-ci sont acheminées vers des terrains des autres EPCI proportionnellement à leur production de déchets.

Les différents présidents de ces intercommunalités appellent donc à la prise de responsabilité et au travail conjoint des différents décideurs et acteurs du territoire CDC, Etat et Syvadec qui doivent travailler main dans la main à leurs côtés « dans un climat de confiance et de transparence loin des intérêts politiques et individuels ».

A été donc proposé un plan de sortie de crise en plusieurs points : un déstockage des balles dans les centre régionaux autorisés, un travail sur une exportation des déchets, l’intégration du CSR dans le plan régional en cours de révision, le lancement de la consultation pour la construction de l’usine de tri en pays ajaccien ainsi que la réception de l’usine et sa mise en service en juillet 2023.

Les présidents des intercommunalités ont attiré l’attention sur l’urgence de la situation et l’intérêt de prendre rapidement en considération les propositions faites.

Une réunion est prévue dès demain à Corte en présence des représentants de l’État, de la Région, du Syvadec et des intercommunalités concernées.